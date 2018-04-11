Более 300 млн рублей в год потребуется на эксплуатацию стадиона «Екатеринбург Арена» после ЧМ-2018
Екатеринбург. 11 апреля.
Екатеринбург. 11 апреля.
Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, расходы на эксплуатацию стадиона по прогнозам составят 337,5 млн рублей в 2019 году, 352,5 млн рублей в 2020 году и 366,9 млн рублей в 2021 году.
Кроме того, на адаптацию стадиона к работе после ЧМ-2018 будет потрачено 570,8 млн рублей. Из них 542,3 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 28,5 млн рублей — из регионального бюджета.
Отмечается, что после проведения мундиаля, стадион станет домашней площадкой футбольного клуба «Урал». В сезоне 2018−2019 годов на нем должно пройти 16 домашних матчей клуба.
Также, планируется использовать стадион для проведения спортивных и культурных мероприятий, создать на его базе региональный музей спорта.
В проекте постановления говорится, что правительство Свердловской области пока не определило управляющую компанию стадиона.
«Екатеринбург Арена» — крупнейшее спортивное сооружение Екатеринбурга, вмещающее до 35 тыс. болельщиков. На этой арене должны состояться четыре матча ЧМ (игры между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции). Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве,