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12:22 (мск), источник: Интерфакс

Более 300 млн рублей в год потребуется на эксплуатацию стадиона «Екатеринбург Арена» после ЧМ-2018

Екатеринбург. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Эксплуатация стадиона «Екатеринбург Арена» будет стоить более 300 млн рублей ежегодно после проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорится в проекте постановления правительства РФ «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы на эксплуатацию стадиона по прогнозам составят 337,5 млн рублей в 2019 году, 352,5 млн рублей в 2020 году и 366,9 млн рублей в 2021 году.

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Кроме того, на адаптацию стадиона к работе после ЧМ-2018 будет потрачено 570,8 млн рублей. Из них 542,3 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 28,5 млн рублей — из регионального бюджета.

Отмечается, что после проведения мундиаля, стадион станет домашней площадкой футбольного клуба «Урал». В сезоне 2018−2019 годов на нем должно пройти 16 домашних матчей клуба.

Также, планируется использовать стадион для проведения спортивных и культурных мероприятий, создать на его базе региональный музей спорта.

В проекте постановления говорится, что правительство Свердловской области пока не определило управляющую компанию стадиона.

«Екатеринбург Арена» — крупнейшее спортивное сооружение Екатеринбурга, вмещающее до 35 тыс. болельщиков. На этой арене должны состояться четыре матча ЧМ (игры между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции). Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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