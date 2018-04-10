Инфантино: В России во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее, чем сейчас

«В России безопасно. А во время чемпионата мира будет еще безопаснее, потому что российские власти понимают всю важность этого мероприятия и хотят показать гостеприимство своей страны. Для обеспечения безопасности принимаются беспрецедентные меры. В России будут созданы все условия для того, чтобы мундиаль прошел в спокойной обстановке. Пусть люди, которые хотят посетить турнир, приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома », — заявил Инфантино в программе Петера Шмейхеля на RT.
Президент ФИФА отметил, что, несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, самое главное — это игра, и именно на ней следует сосредоточиться.
«Мы сосредоточились на футболе. В этом главный секрет и путь к успеху. Необходимо, чтобы в центре внимания была игра. К сожалению, в мире достаточно тех, кто хочет внести раскол, посеять раздор или вызвать споры. Мы должны постараться всех объединить. И футбол как раз помогает сплотить людей», — добавил Инфантино.
Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.