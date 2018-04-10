Инфантино: В России во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее, чем сейчас

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«В России безопасно. А во время чемпионата мира будет еще безопаснее, потому что российские власти понимают всю важность этого мероприятия и хотят показать гостеприимство своей страны. Для обеспечения безопасности принимаются беспрецедентные меры. В России будут созданы все условия для того, чтобы мундиаль прошел в спокойной обстановке. Пусть люди, которые хотят посетить турнир, приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома », — заявил Инфантино в программе Петера Шмейхеля на RT.

Президент ФИФА отметил, что, несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, самое главное — это игра, и именно на ней следует сосредоточиться.