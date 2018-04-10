Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Барселона
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
9.04
Вильярреал1
Атлетик3
Футбол. Первый дивизион
11.04
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
11.04
Спартак-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
11.04
Енисей
Олимпиец
Все события
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара?
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Вывел сборную на чемпионат мира и был уволен. Опять

Получилось некрасиво.

Источник: Reuters

Есть такая работа — сборные на чемпионаты мира выводить. Вахид Халилходжич справляется с ней идеально. Три попытки — все три удачные. Но потренировать команду на чемпионате мира Халилходжичу удалось всего раз. Что с ним не так?

Читайте также
Халилходжич уволен с поста тренера сборной Японии по футболу, его место занял Акира Нисино

Спад Японии: стагнация или хитрый план?

Ничья со сборной Мали и поражение от Украины в товарищеских матчах. Это, конечно, серьёзно. В рейтинге ФИФА эти команды занимают 35-е и 67-е места. Правда, Япония на 55-м месте, так что оба поражения трудно назвать сенсационными. Но дело в том, что они совпали с ухудшением результатов в официальных матчах. Сборная выиграла отборочную группу, но смазала концовку ничьей с Ираком и поражением от Саудовской Аравии. А в Кубке Восточной Азии (мощный турнир для Гуама, Таиланда, Китая, Тайваня, Монголии, Макао и так далее) японцы были разгромлены в решающем матча с Южной Кореей — 1:4.

Почему результаты ухудшились? Вообще-то, Халилходжич — непредсказуемый тренер, который способен на резкие тактические и кадровые ходы. В сборной Алжира он провёл кадровую революцию уже после того, как закончился отборочный турнир. Перешёл на игру в пять защитников, включил в команду несколько новых игроков (включая Мареза). В 2014 году в Бразилии Алжир сначала опередил Россию в группе, а потом только в дополнительное время проиграл Германии.

Возможно, такие же резкие перемены ожидали и Японию. Схема, по которой играет команда, не меняется уже год: 4−3−3 с двумя опорными полузащитниками.

Но, обеспечив первое место в квалификации, Халилходжич начал массово применять ротацию. В играх с Бразилией, Бельгией, Северной Кореей, Южной Кореей, Китаем, Украиной и Мали в старте у японцев вышли 33 разных футболиста.

Больше всего это напоминало грандиозный смотр всех ресурсов перед турниром. Возможно, ради этого тренер пожертвовал результатом в домашнем Кубке Восточной Азии. Но итоговое второе место всё-таки не провал для 55-й команды ФИФА, а Япония не настолько стабильно добивается успехов даже в этом турнире (выиграла его однажды). Но в федерации посчитали по-другому. За два месяца до чемпионата мира Халилходжич потерял работу. Это уже очень необычная ситуация, но два обстоятельства делают её уникальной.

Читайте также
Япония: Хонда возвращается в Россию

Чёрная работа сделана — можно прощаться

1) Халилходжича не впервые увольняют из сборной после того, как он вывел её на чемпионат мира. В 2009 году он выиграл отборочную группу с Кот-д’Ивуаром, но после неудачного выступления на Кубке Африки был отправлен в отставку. Ивуарийцы тогда срочно подписали Свена-Йорана Эрикссона, но в ЮАР не вышли из группы, и уже через полтора месяца Эрикссон ушёл. Зачем было нужно менять тренера, никто не понял. Но второе обстоятельство ещё важнее.

2) Новым главным тренером стал Акира Нисино. Он не работал тренером с 2015 года, когда его клуб «Нагоя Грампус» занял 10-е место в чемпионате Японии. Но дело даже не в этом, а в том, что последние два года Нисино был техническим директором в японской федерации футбола. Неловко вышло.

Это признаёт и сам Нисино. «Как технический директор, я должен был поддерживать тренера. Я чувствую ответственность за его увольнение. Принять это решение в такой момент было очень трудно. Но улучшение игры сборной — это приоритет, и я взялся за эту работу, потому что должен думать о сборной, а не о себе». Красиво, не правда ли? Технический директор, который «должен поддерживать главного тренера», выведшего сборную на чемпионат мира, за два месяца до турнира занимает его должность. Потому что «думает о сборной, а не о себе».

Как минимум звучит немного самонадеянно.

Всё-таки Халилходжич выигрывал клубные трофеи в четырёх странах из пяти, где работал. А в тот единственный раз, когда его не уволили из сборной перед чемпионатом мира, его Алжир стал сенсацией.

Нисино говорит так, как будто сомнений в превосходстве его квалификации по сравнению с предшественником нет: он и хотел бы оставить тренера, но надо игру сборной улучшать.

Президент Федерации Кодзо Тасима тоже прокомментировал отставку: «У Халилходжича была страсть и любовь к футболу. Но ему не хватало коммуникации и доверия игроков после товарищеских матчей в Европе. И мы вместе приняли такое решение. Мы просто хотели увеличить шансы на победу на чемпионате мира. Пусть даже на один-два процента». Ладно, такая цель, конечно, всё меняет.

Кирилл Хаит

Япония
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара?
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
РФС признал увольнение Погребняка из «Динамо» незаконным
Черчесов: Радует, что цифры пробега с каждой игрой увеличиваются
«Ювентус» летом хочет вернуть Морату из «Челси»
Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди ли сборная России
ФИФА может ввести запрет на аренду футболистов
Новости
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь