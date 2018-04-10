Вывел сборную на чемпионат мира и был уволен. Опять

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Есть такая работа — сборные на чемпионаты мира выводить. Вахид Халилходжич справляется с ней идеально. Три попытки — все три удачные. Но потренировать команду на чемпионате мира Халилходжичу удалось всего раз. Что с ним не так?

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Спад Японии: стагнация или хитрый план?

Ничья со сборной Мали и поражение от Украины в товарищеских матчах. Это, конечно, серьёзно. В рейтинге ФИФА эти команды занимают 35-е и 67-е места. Правда, Япония на 55-м месте, так что оба поражения трудно назвать сенсационными. Но дело в том, что они совпали с ухудшением результатов в официальных матчах. Сборная выиграла отборочную группу, но смазала концовку ничьей с Ираком и поражением от Саудовской Аравии. А в Кубке Восточной Азии (мощный турнир для Гуама, Таиланда, Китая, Тайваня, Монголии, Макао и так далее) японцы были разгромлены в решающем матча с Южной Кореей — 1:4.

Почему результаты ухудшились? Вообще-то, Халилходжич — непредсказуемый тренер, который способен на резкие тактические и кадровые ходы. В сборной Алжира он провёл кадровую революцию уже после того, как закончился отборочный турнир. Перешёл на игру в пять защитников, включил в команду несколько новых игроков (включая Мареза). В 2014 году в Бразилии Алжир сначала опередил Россию в группе, а потом только в дополнительное время проиграл Германии.

Возможно, такие же резкие перемены ожидали и Японию. Схема, по которой играет команда, не меняется уже год: 4−3−3 с двумя опорными полузащитниками.

Но, обеспечив первое место в квалификации, Халилходжич начал массово применять ротацию. В играх с Бразилией, Бельгией, Северной Кореей, Южной Кореей, Китаем, Украиной и Мали в старте у японцев вышли 33 разных футболиста.

Больше всего это напоминало грандиозный смотр всех ресурсов перед турниром. Возможно, ради этого тренер пожертвовал результатом в домашнем Кубке Восточной Азии. Но итоговое второе место всё-таки не провал для 55-й команды ФИФА, а Япония не настолько стабильно добивается успехов даже в этом турнире (выиграла его однажды). Но в федерации посчитали по-другому. За два месяца до чемпионата мира Халилходжич потерял работу. Это уже очень необычная ситуация, но два обстоятельства делают её уникальной.

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Чёрная работа сделана — можно прощаться

1) Халилходжича не впервые увольняют из сборной после того, как он вывел её на чемпионат мира. В 2009 году он выиграл отборочную группу с Кот-д’Ивуаром, но после неудачного выступления на Кубке Африки был отправлен в отставку. Ивуарийцы тогда срочно подписали Свена-Йорана Эрикссона, но в ЮАР не вышли из группы, и уже через полтора месяца Эрикссон ушёл. Зачем было нужно менять тренера, никто не понял. Но второе обстоятельство ещё важнее.

2) Новым главным тренером стал Акира Нисино. Он не работал тренером с 2015 года, когда его клуб «Нагоя Грампус» занял 10-е место в чемпионате Японии. Но дело даже не в этом, а в том, что последние два года Нисино был техническим директором в японской федерации футбола. Неловко вышло.

Это признаёт и сам Нисино. «Как технический директор, я должен был поддерживать тренера. Я чувствую ответственность за его увольнение. Принять это решение в такой момент было очень трудно. Но улучшение игры сборной — это приоритет, и я взялся за эту работу, потому что должен думать о сборной, а не о себе». Красиво, не правда ли? Технический директор, который «должен поддерживать главного тренера», выведшего сборную на чемпионат мира, за два месяца до турнира занимает его должность. Потому что «думает о сборной, а не о себе».



Как минимум звучит немного самонадеянно.

Всё-таки Халилходжич выигрывал клубные трофеи в четырёх странах из пяти, где работал. А в тот единственный раз, когда его не уволили из сборной перед чемпионатом мира, его Алжир стал сенсацией.

Нисино говорит так, как будто сомнений в превосходстве его квалификации по сравнению с предшественником нет: он и хотел бы оставить тренера, но надо игру сборной улучшать.



Президент Федерации Кодзо Тасима тоже прокомментировал отставку: «У Халилходжича была страсть и любовь к футболу. Но ему не хватало коммуникации и доверия игроков после товарищеских матчей в Европе. И мы вместе приняли такое решение. Мы просто хотели увеличить шансы на победу на чемпионате мира. Пусть даже на один-два процента». Ладно, такая цель, конечно, всё меняет.