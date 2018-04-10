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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщик на велосипеде отправился из Египта на чемпионат мира в Россию

Болельщик сборной Египта Мохамед Нуфал решил на велосипеде отправиться в Россию на чемпионат мира — 2018.

Источник: Reuters

24-летнему египтянину предстоит путь длинною в 5 тысяч километров, который он надеется преодолеть в течение 65 дней и добраться до Москвы через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину.

Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира, и сыграет в одной группе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

«Это больше, чем простая поездка на чемпионат мира. Прекрасный шанс увидеть новые места и узнать о них что-то новое. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолёт», — цитирует болельщика Reuters.

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