Болельщик на велосипеде отправился из Египта на чемпионат мира в Россию

Источник: Reuters

24-летнему египтянину предстоит путь длинною в 5 тысяч километров, который он надеется преодолеть в течение 65 дней и добраться до Москвы через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину.

Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира, и сыграет в одной группе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.