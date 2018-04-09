Стадион ЧМ-2018 «Мордовия-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

«Мордовия-Арена» внешне напоминает солнце — главный символ мифов и легенд мордовского народа, — отметил министр спорта РФ Павел Колобков. — И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках, он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно. После завершения чемпионата мира новая арена станет домом для футболистов местного клуба «Мордовия». Здесь также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия, уверен, стадион станет украшением города и популярным среди поклонников спорта".