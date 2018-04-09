Белорусские и российские волонтеры обменяются опытом в преддверии ЧМ по футболу и II Европейских игр

Согласно договору планируется визит 50 волонтеров из Беларуси в города-организаторы чемпионата мира по футболу FIFA для получения опыта по 20 функциональным направлениям. Срок обучения займет от одного до двух месяцев. Добровольцы помогут в таких направлениях волонтерской деятельности, как работа со СМИ, размещение участников и гостей, организация питания, прибытие и отъезды участников и гостей, маркетинг, сервисы для зрителей, управление объектами и другие. Кроме того, белорусских волонтеров ждет общее обучение, которое пройдет в апреле 2018 года в Москве. В свою очередь в 2019 году дирекция готова принять и обучить волонтеров из России, которые смогут помогать по разным направлениям во время II Европейских игр.