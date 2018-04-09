СМИ: Представитель Белого дома рекомендовал американцам не ехать в Россию на ЧМ-2018

Источник: AP 2018

По его словам, болельщикам стоит воздержаться от поездки на ЧМ-2018, так как дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб.

«Я бы подумал дважды (о том, стоит ли ехать на ЧМ — ред.), потому что у нас не будет такой же способности защищать наших граждан или даже решать обычные консульские вопросы, когда мы будем там … Если вы столкнетесь с какой-либо трудностью, у нас просто не будет необходимых средств», — заявил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что любое большое спортивное мероприятие является мишенью для террористов.

«Мы стараемся сотрудничать с русскими в борьбе с терроризмом. Однако сейчас у нас меньше возможностей для этого, чем раньше, так как они (русские — ред.) избавились от наших коллег, которые занимались подобными вещами со стороны США и Великобритании», — отметил чиновник.

Кроме того, он дал понять, что разделяет позицию Великобритании и считает, что Россия стоит за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в британском Солсбери.