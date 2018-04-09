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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Российские и аргентинские хулиганы планируют атаковать англичан на ЧМ-2018

Российские и аргентинские хулиганы планируют атаковать болельщиков сборной Англии на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России.

Как сообщает The Sun, они уже провели совместные обсуждения, чтобы организовать подобную акцию.

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Кроме того издание отмечает, что российские фанаты отправились в Буэнос-Айрес, чтобы обсудить совместные действия с аргентинскими болельщиками.

Стычки между агрессивно настроенными болельщиками сборных России и Англии прошли в Марселе на чемпионате Европы—2016. В феврале стало известно, что российский фанат, находившийся в розыске за нападение на английского болельщика во время Евро-2016 во Франции, арестован в Германии.

В результате нападения, произошедшего по время беспорядков на чемпионате Европы, английский болельщик получил несколько переломов, а также травмы головного мозга и лёгких. Напавшему на него россиянину грозит до 15 лет в тюрьме во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

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