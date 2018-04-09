СМИ: Российские и аргентинские хулиганы планируют атаковать англичан на ЧМ-2018

Как сообщает The Sun, они уже провели совместные обсуждения, чтобы организовать подобную акцию.

Кроме того издание отмечает, что российские фанаты отправились в Буэнос-Айрес, чтобы обсудить совместные действия с аргентинскими болельщиками.

Стычки между агрессивно настроенными болельщиками сборных России и Англии прошли в Марселе на чемпионате Европы—2016. В феврале стало известно, что российский фанат, находившийся в розыске за нападение на английского болельщика во время Евро-2016 во Франции, арестован в Германии.