Форлан: Группа сборной Уругвая, где играют россияне, на ЧМ-2018 «несложная»

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Уругвая сыграет на турнире в группе A, где ее соперниками будут команды Египта, Саудовской Аравии и России.

«Как молодые игроки, так и те, кто обладают большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно», — сказал Форлан, чьи слова приводит Sputnik Mundo.

Один из самых известных футболистов в истории Уругвая полагает, что группа, в которой предстоит играть уругвайцам, «несложная», но в любом случае «мы должны быть очень осторожны». По его мнению, нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес «имеют большие шансы» стать лучшими игроками на предстоящем чемпионате мира.