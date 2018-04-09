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15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Форлан: Группа сборной Уругвая, где играют россияне, на ЧМ-2018 «несложная»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Группа сборной Уругвая по футболу на чемпионате мира 2018 года в России несложная, но команда все равно должна быть очень осторожна, заявил бывший нападающий уругвайской национальной команды Диего Форлан.

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Уругвая сыграет на турнире в группе A, где ее соперниками будут команды Египта, Саудовской Аравии и России.

«Как молодые игроки, так и те, кто обладают большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно», — сказал Форлан, чьи слова приводит Sputnik Mundo.

Один из самых известных футболистов в истории Уругвая полагает, что группа, в которой предстоит играть уругвайцам, «несложная», но в любом случае «мы должны быть очень осторожны». По его мнению, нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес «имеют большие шансы» стать лучшими игроками на предстоящем чемпионате мира.

Форлан также выразил мнение, что сборные Германии, Бразилии и Испании находятся «на одну степень выше», чем остальные сборные, хотя он также считает, что команды Франции, Уругвая, Аргентины, Мексики и Бельгии являются отличными кандидатами на победу.

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