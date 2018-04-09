Форлан: Группа сборной Уругвая, где играют россияне, на ЧМ-2018 «несложная»

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Уругвая сыграет на турнире в группе A, где ее соперниками будут команды Египта, Саудовской Аравии и России.
«Как молодые игроки, так и те, кто обладают большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно», — сказал Форлан, чьи слова приводит Sputnik Mundo.
Один из самых известных футболистов в истории Уругвая полагает, что группа, в которой предстоит играть уругвайцам, «несложная», но в любом случае «мы должны быть очень осторожны». По его мнению, нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес «имеют большие шансы» стать лучшими игроками на предстоящем чемпионате мира.
Форлан также выразил мнение, что сборные Германии, Бразилии и Испании находятся «на одну степень выше», чем остальные сборные, хотя он также считает, что команды Франции, Уругвая, Аргентины, Мексики и Бельгии являются отличными кандидатами на победу.