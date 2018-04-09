Российские футболистки разгромили сборную Казахстана в отборочном матче ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды голами отметились Елена Данилова (59) и Надежда Смирнова (70, 90).

Российские футболистки одержали вторую подряд победу, в прошлом отборочном матче команда обыграла сборную Боснии и Герцеговины (6:1). В турнирной таблице группы 1 россиянки после четырех матчей занимают третье место, набрав семь очков. Команда Казахстана потерпела пятое поражение подряд и находится на последнем (5) месте в группе. В финальную часть турнира выйдет победитель группы, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.

В следующем матче сборная России 6 июня на домашнем поле сыграет с командой Англии. В прошлой встрече команд в сентябре 2017 года российская сборная на выезде уступила со счетом 0:6.