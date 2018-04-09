Росреестр зарегистрировал стадион ЧМ-2018 в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Росреестр поставил на кадастровый учёт стадион «Калининград» на острове Октябрьском, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. На объект зарегистрировано право собственности. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

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Общая площадь арены превышает 112 тысяч квадратных метров. Документы для его регистрации предоставило региональное агентство по архитектуре. Постановка на кадастровый учёт осуществляется в сокращённые сроки по поручению правительства РФ.

Стоимость сооружения арены в Калининграде составила 17,8 млрд рублей. Ежегодное содержание объекта обойдётся в 250−300 млн рублей. Первый тестовый матч на новом стадионе пройдёт 11 апреля между «Балтикой» и «Крыльями Советов».