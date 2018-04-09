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12:30 (мск), источник: ТАСС

Грозненский стадион «Ахмат-Арена» готов принять сборную Египта по футболу

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, который будет тренировочной базой чемпионата мира по футболу 2018 года, готов принять сборную Египта по футболу. Об этом ТАСС сообщил директор стадиона Магомед Мацуев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы заменили футбольное покрытие на новое последнего поколения. Закупили также ворота и сетки для сборной Египта. Можно сказать, что мы полностью готовы, буквально на днях приезжали специалисты оргкомитета и дали высокую оценку полю», — отметил собеседник ТАСС.

В преддверии ЧМ-2018 в Грозном также планируется открытие нового парка имени короля Иордании Абдаллы II площадью 6,4 га. На его территории расположится первый в городе скейт-парк, а также летний амфитеатр, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

«Подготовлена целая программа по благоустройству города к чемпионату мира по футболу. У нас будет тематическое озеленение на центральных улицах Грозного и возле стадиона “Ахмат-Арена”. Также планируется установить мониторы для прямых эфиров матчей», — рассказала ТАСС заместитель мэра Грозного Милана Садаева.

Сборная Египта во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Грозном. Египтяне сыграют на турнире впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

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