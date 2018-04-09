Египетский болельщик поехал в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде

Футбольный болельщик из Египта придумал необычный способ, как добраться до чемпионата мира в России.



24-летний Мохамед Нуфаль выехал в субботу из центра Каира. За 65 дней он планирует проехать 7000 км и пересечь 7 стран, включая Иорданию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Египетский велосипедист за это время воспользуется самолетом лишь раз — из Иордании в Болгарию, — чтобы не попасть в Сирию, на территории которой ведутся боевые действия.



«Одна из основных проблем — это языки. Я буду использовать языковые приложения и язык жестов», — рассказал египтянин.



Ранее Нуфаль проехал от Египта до Габона за 70 дней.



Сборная Египта вышла на ЧМ впервые с 1990 года. На чемпионате мира она сыграет с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).