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11:16 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Египетский болельщик поехал в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде

Египетский велосипедист проедет 7000 км, чтобы попасть на ЧМ.

Источник: AP 2018

Футбольный болельщик из Египта придумал необычный способ, как добраться до чемпионата мира в России.

24-летний Мохамед Нуфаль выехал в субботу из центра Каира. За 65 дней он планирует проехать 7000 км и пересечь 7 стран, включая Иорданию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Египетский велосипедист за это время воспользуется самолетом лишь раз — из Иордании в Болгарию, — чтобы не попасть в Сирию, на территории которой ведутся боевые действия.

«Одна из основных проблем — это языки. Я буду использовать языковые приложения и язык жестов», — рассказал египтянин.

Ранее Нуфаль проехал от Египта до Габона за 70 дней.

Сборная Египта вышла на ЧМ впервые с 1990 года. На чемпионате мира она сыграет с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

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