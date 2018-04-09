Более 30 тыс. болельщиков из Франции посетят Россию во время ЧМ-2018

«К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции, с которыми мы встречались. Они огромные цифры называли, более 30 тыс. французов планируют приехать [на ЧМ-2018], в том числе и в Казань. Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их коллективов», — сказал он.

Фаизов добавил, что главной площадкой для болельщиков, помимо стадиона, будет Фестиваль болельщиков, который откроется в начале июня и будет работать до середины июля. «Там найдется время для выступления практически всех самых лучших творческих коллективов Казани, приглашенных гостей. <…> В течение месяца с утра до вечера там будут самые разные программы: и хореографические, танцевальные и шоу-программы, и конкурсы, цирковые. <…> Развлечения будут на земле, воде, в воздухе», — отметил он.