Халилходжич уволен с поста тренера сборной Японии по футболу, его место занял Акира Нисино

Источник: AP 2018

«С 9 апреля мы приняли решение прекратить контракт с тренером Халилходжичем. Новым тренером сборной назначен Акира Нисино», — сказал он. По словам Тасимы, «Халилходжичу за короткое время удалось создать команду, которая сумела пробиться на чемпионат мира», и он благодарен ему за эти заслуги.

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Тем не менее, как отметил президент Ассоциации футбола Японии, проведенные в начале года товарищеские матчи, и продемонстрированный на них уровень коммуникации между тренером и игроками оказали влияние на решение об увольнении. Речь идет о проигрыше сборной Украины в конце марта со счетом 1:2, а также ничейном результате с командой Мали (1:1).

Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. До этого он тренировал национальную команду Алжира.