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11:46 (мск), источник: ТАСС

Халилходжич уволен с поста тренера сборной Японии по футболу, его место занял Акира Нисино

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Главный тренер национальной сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич официально отправлен в отставку со своего поста за два месяца до начала чемпионата мира 2018 года в России. Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима, его преемником станет бывший футболист и экс-тренер клуба «Гамба Осака» Акира Нисино.

Источник: AP 2018

«С 9 апреля мы приняли решение прекратить контракт с тренером Халилходжичем. Новым тренером сборной назначен Акира Нисино», — сказал он. По словам Тасимы, «Халилходжичу за короткое время удалось создать команду, которая сумела пробиться на чемпионат мира», и он благодарен ему за эти заслуги.

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Тем не менее, как отметил президент Ассоциации футбола Японии, проведенные в начале года товарищеские матчи, и продемонстрированный на них уровень коммуникации между тренером и игроками оказали влияние на решение об увольнении. Речь идет о проигрыше сборной Украины в конце марта со счетом 1:2, а также ничейном результате с командой Мали (1:1).

Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. До этого он тренировал национальную команду Алжира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В результате жеребьевки сборная Японии сыграет в группе H со сборными Польши, Колумбии и Сенегала.

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