Парк футбола чемпионата мира открылся в Волгограде

Источник: РИА "Новости"

«У вас [волгоградского футбольного клуба «Ротор"], знаю, был отличный результат против «Манчестер Юнайтед», — отметил Кэмбэлл. — Это было отличное время для волгоградской команды. Надеюсь, что ваш клуб опять поднимется со второго дивизиона и войдет в премьер-лигу, потому что у вас будет фантастический стадион».

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Он также выразил надежду, что Волгоград принесет удачу сборной Англии в первом матче группового этапа мирового первенства с командой Туниса. «Моя первая игра за сборную на чемпионате мира 1998 года во Франции была как раз против Туниса, и мы выиграли тот матч», — добавил Кэмпбелл.

Мэр Волгограда Андрей Косолапов отметил, что в городе знают и любят футбол. «Скоро в Волгоград придет новая страничка нашей истории, которую мы с нетерпением ждем — в июне этого года город будет встречать огромное количество иностранных болельщиков и футболистов. Я очень надеюсь, что все гости уедут с приятными воспоминаниями о нашем добром и гостеприимном городе-герое», — сказал он.

Парк футбола будет работать на Центральной набережной Волгограда в 7 и 8 апреля. Для посетителей организованы мультимедийные викторины с призами, спортивные мастер-классы, игры на открытом воздухе, а также многочисленные спортивные аттракционы. Каждый желающий может сфотографироваться с талисманом чемпионата мира — волком Забивакой.

О чемпионате

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Фестивали пройдут в Волгограде ( 7—8 апреля ), Саранске ( 14—15 апреля ), Самаре ( 21—22 апреля ), Екатеринбурге ( 29—30 апреля ), Казани ( 5—6 мая ), Нижнем Новгороде ( 12—13 мая ), Санкт-Петербурге ( 19—20 мая ) и Калининграде ( 2—3 июня ). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.