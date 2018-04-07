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Экс-игрок сборной Англии Кэмпбелл провел в Волгограде матч с роботом
Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл побывал на открытии Парка футбола в Волгограде.
Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл побывал на открытии Парка футбола в Волгограде.
Зона развлечений расположилась на центральной набережной, где в дни чемпионата мира пройдет фестиваль болельщиков. В Волгограде пройдут четыре матча, в том числе и один с участием английской команды.
Знаменитый британский футболист провел
— Я знаю, что у вас был фантастический результат против «Манчестера». Это было отличное время для вашей команды. Надеюсь, что она опять поднимется в
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Справка «РГ»
Центральный полузащитник Сол Кэмпбелл известен по выступлению за лондонские команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». За сборную Англии провел 73 матча, в которых забил один гол. Входил в состав символической сборной по итогам чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, а также по итогам чемпионата Европы 2000 года.