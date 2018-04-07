Экс-игрок сборной Англии Кэмпбелл провел в Волгограде матч с роботом

Зона развлечений расположилась на центральной набережной, где в дни чемпионата мира пройдет фестиваль болельщиков. В Волгограде пройдут четыре матча, в том числе и один с участием английской команды.

Знаменитый британский футболист провел автограф-сессию для волгоградских любителей спорта и заодно продемонстрировал неплохую осведомленность о достижениях местного «Ротора».

— Я знаю, что у вас был фантастический результат против «Манчестера». Это было отличное время для вашей команды. Надеюсь, что она опять поднимется в премьер-лигу, потому что у вас будет прекрасный стадион, — сказал Кэмпбелл.

Сол Кэмпбелл и лучший бомбардир чемпионатов России Олег Веретенников побывали в секторе аттракционов, где проверили в деле робота-вратаря. Звезды прошлого смогли забить ему лишь по одному голу. Веретенников пошутил, что робота нужно заявлять за сборную России.

Справка «РГ»