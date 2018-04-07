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15:24 (мск), источник: "Российская газета"

Экс-игрок сборной Англии Кэмпбелл провел в Волгограде матч с роботом

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл побывал на открытии Парка футбола в Волгограде.

Зона развлечений расположилась на центральной набережной, где в дни чемпионата мира пройдет фестиваль болельщиков. В Волгограде пройдут четыре матча, в том числе и один с участием английской команды.

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Знаменитый британский футболист провел автограф-сессию для волгоградских любителей спорта и заодно продемонстрировал неплохую осведомленность о достижениях местного «Ротора».

— Я знаю, что у вас был фантастический результат против «Манчестера». Это было отличное время для вашей команды. Надеюсь, что она опять поднимется в премьер-лигу, потому что у вас будет прекрасный стадион, — сказал Кэмпбелл.

Сол Кэмпбелл и лучший бомбардир чемпионатов России Олег Веретенников побывали в секторе аттракционов, где проверили в деле робота-вратаря. Звезды прошлого смогли забить ему лишь по одному голу. Веретенников пошутил, что робота нужно заявлять за сборную России.

Справка «РГ»

Центральный полузащитник Сол Кэмпбелл известен по выступлению за лондонские команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». За сборную Англии провел 73 матча, в которых забил один гол. Входил в состав символической сборной по итогам чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, а также по итогам чемпионата Европы 2000 года.

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