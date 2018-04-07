Свищев: МВД и организаторы ЧМ-2018 делают все, чтобы болельщикам было комфортно

Источник: РИА "Новости"

«Страны Запада, развернувшие тотальную информационную войну против России, в очередной раз оказываются повержены, на этот раз демократичным решением наших правоохранителей. МВД и организаторы чемпионата делают все, чтобы пребывание болельщиков на матчах соревнований было максимально комфортным», — сказал Свищев, слова которого приводит его пресс-служба.

«Как Европа и США не стараются, но они в очередной раз вынуждены увидеть обратное от того, что представлено на страницах их необъективных СМИ, а именно то, что Россия — не закрытая и угнетающая всех на свете страна, а демократичное, свободолюбивое государство», — отметил политик. Он уверен, что «иностранные болельщики это увидят и вернуться в свои страны с тем самым когнитивным диссонансом и поймут, что их пресса и власти просто собирают сплетни о нашей стране».

«В отличие от Европы у нас разрешено все, но в рамках действующего российского законодательства», — подчеркнул Свищев.

Ранее в МВД России сообщили, что болельщики смогут пройти с наркотическими и психотропными веществами на матчи чемпионата мира по футболу, если на них будет соответствующий рецепт от врача. В МВД отметили, что ведомство совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установили определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, которые являются исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.