Свищев: МВД и организаторы ЧМ-2018 делают все, чтобы болельщикам было комфортно
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Болельщикам на матчах чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России, будет разрешено все, но в рамках действующего в РФ законодательства. Об этом заявил в субботу член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), комментируя решение МВД, разрешающее проносить на соревнования ЧМ-2018 наркотические и психотропные вещества, если на них будет соответствующий рецепт от врача.