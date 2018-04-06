Ибрагимович: ФИФА не способна мне помешать. Буду в сборной, если захочу
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович резко отреагировал на информацию о том, что ФИФА может не допустить его к участию на чемпионате мира — 2018.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович резко отреагировал на информацию о том, что ФИФА может не допустить его к участию на чемпионате мира — 2018.
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Ранее сообщалось, что Ибрагимович принял участие в съёмках рекламы букмекерской компании. При этом Златан стал совладельцем фирмы. Таким образом, игрок мог нарушить пункт правил по этике ФИФА, согласно которому футболистам нельзя любым образом быть причастным к ставкам.
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, однако недавно сообщил, что может вернуться в национальную команду для участия в ЧМ-2018.