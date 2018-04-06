ФОМ: лишь 4% россиян верят в победу России на ЧМ-2018
Всего 4% россиян думают, что сборная России сможет победить на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом свидетельствует результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Всего 4% россиян думают, что сборная России сможет победить на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом свидетельствует результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
14% считают, что российские футболисты не выйдут в
Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве,