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12:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФОМ: лишь 4% россиян верят в победу России на ЧМ-2018

Всего 4% россиян думают, что сборная России сможет победить на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом свидетельствует результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Источник: РИА "Новости"

14% считают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф. По мнению 17% опрошенных, сборная выйдет из группы, но дальше не пройдет. 32% россиян отметили, что за футболом не следят, еще 13% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону. На матчи уже продано больше 1,69 млн билетов. 53% из них купили иностранные болельщики.

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