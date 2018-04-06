Центр по размещению болельщиков и туристов ЧМ-2018 начал работу в Москве

«Центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой представлено более шести тысяч номеров отелей Москвы. Во время разговора пользователя просят оставить номер телефона или адрес электронной почты, после чего с ним связываются представители отеля, который соответствует его запросам», — говорится в сообщении.