ФОМ: Лишь 4% интересующихся футболом россиян думают, что сборная РФ выиграет ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Социологи выяснили, что всего 4% россиян верят в победу сборной России чемпионате мира по футболу, который примет страна этим летом. Отвечая на вопрос: «Если вы в какой-то мере следите за футболом, скажите, как, на ваш взгляд, сборная России выступит на предстоящем чемпионате мира по футболу?», 17% респондентов выразили мнение, что российские футболисты смогут выйти из группы, но не смогут продвинуться дальше по турнирной сетке, а 14% сказали, что сборная «не выйдет из группы».

Мнение о том, что национальная команда «выйдет в четвертьфинал», высказали 9% участников опроса. Ответ «выйдет в полуфинал» дали 6% опрошенных, и столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал. Почти треть респондентов сказала, что «не следит за футболом», еще 13% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.