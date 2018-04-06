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09:50 (мск), источник: Р-Спорт

ФОМ: Лишь 4% интересующихся футболом россиян думают, что сборная РФ выиграет ЧМ-2018

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Всего 4% россиян, интересующихся футболом, верят, что российская сборная победит на предстоящем чемпионате мира, тогда как 17% думают, что ей удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14% полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Источник: РИА "Новости"

Социологи выяснили, что всего 4% россиян верят в победу сборной России чемпионате мира по футболу, который примет страна этим летом. Отвечая на вопрос: «Если вы в какой-то мере следите за футболом, скажите, как, на ваш взгляд, сборная России выступит на предстоящем чемпионате мира по футболу?», 17% респондентов выразили мнение, что российские футболисты смогут выйти из группы, но не смогут продвинуться дальше по турнирной сетке, а 14% сказали, что сборная «не выйдет из группы».

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Мнение о том, что национальная команда «выйдет в четвертьфинал», высказали 9% участников опроса. Ответ «выйдет в полуфинал» дали 6% опрошенных, и столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал. Почти треть респондентов сказала, что «не следит за футболом», еще 13% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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