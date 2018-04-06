ФОМ: Большинство россиян положительно относятся к тому, что Россия примет ЧМ-2018

Источник: Reuters

Социологи выяснили, что большинство россиян положительно относятся к тому, что Россия в этом году будет хозяйкой Чемпионата мира по футболу, при этом с июля 2014 года их число заметно возросло.

Так, на вопрос «как вы относитесь к тому, что в России пройдёт Чемпионат мира по футболу: положительно или отрицательно?» в июле 2014 года позитивный ответ дали 58% наших соотечественников, а в апреле текущего года уже 74%. Число тех, кто негативно относится к данному событию не указанный период не изменилось — всего 10%, еще 15% затруднились ответить (в 2014 году их было 32%).

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.