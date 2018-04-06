Все дороги ведут к чемпионату

К ЧМ-2018 по футболу федеральные трассы, соединяющие между собой города-организаторы, отремонтируют. Как рассказали в Росавтодоре, в рамках подготовки к играм на трассе «Волга» проведут капремонт, на участках других дорог поменяют верхнее покрытие. К июню заменят дорожное покрытие на трассах во Владимирской, Волгоградской, Московской, Самарской областях, а также в Татарстане. Важно начать работы после того, как сошел снег, чтобы магистрали как можно дольше оставались в хорошем состоянии, отмечают эксперты.

В России отремонтируют дороги к чемпионату мира. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре. Проведут капремонт — замену изношенного асфальта — на участках М-7 «Волга» во Владимирской и в Московской областях. Эта трасса соединяет Москву, Нижний Новгород и Казань.

В Самарской области заменят верхний слой покрытия на автомобильной дороге М-5 «Урал» — трасса соединяет российскую столицу с Самарой, а также имеет подъезды к Саранску и Екатеринбургу. В Татарстане поменяют дорожную одежду (верхний слой покрытия) автомобильной дороги Р-239, которая соединяет между собой Казань и городской аэропорт. В Волгоградской области до июня отремонтируют два участка трассы Р-22 «Каспий» — дорога соединяет Москву с Волгоградом.

Все работы должны быть завершены к июню, сообщили в Росавтодоре.

У FIFA нет определенных требований к качеству трасс в стране, принимающей матчи, рассказали в оргкомитете «Россия-2018».

Начинать укладку верхнего покрытия необходимо в апреле-мае, когда растаял снег, отметил региональный куратор федерального проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Армен Оганесян.

Эксперт отметил, что важно положить качественный асфальт, чтобы после зимы на дорогах вновь не образовались ямы. По его словам, за два месяца рабочие успеют заменить верхние слои на трассах.

Необходимо обратить особенное внимание на качество дорог в преддверии чемпионата, так как плохое состояние покрытий может привести к автомобильным авариям, отметил Армен Оганесян. Болельщики из других стран могут приехать в Россию на машинах, и важно, чтобы из-за происшествий не случился международный скандал.

По данным ГИБДД, только с начала 2018 в России произошло 2,3 тыс. ДТП, на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к состоянию дорог. Всего за это время в стране случилось 20,5 тыс. аварий.

Как писали «Известия», российские города, где пройдут матчи ЧМ-2018, готовятся принимать иностранных гостей. К лету будут установлены дополнительные элементы навигации на двух языках. Речь идет в первую очередь об указателях для пешеходов и автомобилей на территориях, прилегающих к стадионам, «а также на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на фестивалях болельщиков FIFA», пояснили в оргкомитете «Россия-2018″.