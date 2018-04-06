Швейцария: боснийский тренер и испано-чилийский герой
Продолжаем рассказ о командах, которые выступят в группе Е. Швейцарский интернационал вполне может рассчитывать на выход в 1/8 финала.
Продолжаем рассказ о командах, которые выступят в группе Е. Швейцарский интернационал вполне может рассчитывать на выход в 1/8 финала.
Место в рейтинге ФИФА: 15-е (на 15.03.2018)
Главный тренер: Владимир ПЕТКОВИЧ (Босния)
Капитан: Штефан ЛИХТШТАЙНЕР
Главные звезды: Гранит ДЖАКА, Валон БЕХРАМИ, Рикардо РОДРИГЕС, Штефан ЛИХТШТАЙНЕР, Джердан ШАЧИРИ.
ТРЕНЕР
Владимир Петкович принял сборную Швейцарии после ЧМ-2014. Страна альпийских лугов была для боснийца почти родной — там прошли 13 лет его игровой и 14 лет тренерской карьеры. При нем швейцарцы провели свой лучший чемпионат Европы в истории: во Франции-2016 они впервые вышли из группы, не проиграв будущим финалистам — хозяевам турнира (0:0), а в 1/8 финала только в серии пенальти уступили Польше. (1:1, 4:5). Еще через два года Петкович успешно вывел подопечных на чемпионат мира в Россию, четвертый подряд для Швейцарии, хотя путь вышел неожиданно тернистым: одержав 9 побед в 10 матчах в группе, им все равно пришлось проходить через сито «стыков» с Северной Ирландией. В гостях команда Петковича, которого всю осень сватали в «Милан», одержала минимальную победу благодаря очень странному пенальти, а дома, под проливным дождем и на заболоченном поле, отстояла нулевую ничью.
ЗВЕЗДЫ
Несмотря на то что лучшим бомбардиром сборной на отборочном этапе (4 гола) стал нападающий «Бенфики» Харис Сеферович, многие признают главным швейцарским героем левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса, футболиста с
Естественно, всем в Европе известны Гранит Джака, Штефан Лихтштайнер, Йоан Джуру, Валон Бехрами, Джердан Шачири и многие другие футболисты со швейцарским гражданством.
ТАКТИКА
Петкович привил команде яркий атакующий футбол с оглядкой на оборону. У Швейцарии реактивные фланги — оба крайних защитника активно поддерживают форвардов, крепкая опорная зона, пробиться через которую — задача не из простых, и талантливое нападение. Швейцарцы играют от соперника: с сильными сборными предпочитают действовать вторым номером, делая ставку на острые выпады то слева, то справа, с равным соперником ведут игру на встречных курсах.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Швейцарская сборная звезд с мирового небосклона не хватала — скромные возможности не позволяли, а честолюбивые планы, если таковые имелись, развеивались тут же, при выходе из группы. Однако статистиков, пусть и редко, удивляла, даже на мировые рекорды сподобилась — коллективный и индивидуальный.
Первый состряпала у себя в Швейцарии в 1954-м в соавторстве с географическими соседями — австрийцами. Угостили ребята самым «калорийным (из 12 забитых мячей) блюдом». Победа в этой невероятной рубке досталась Австрии (7:5), выигравшей в тот год свою единственную бронзу.
В игре, ставшей исторической, форвард хозяев Йозеф Хьюги соорудил единственный швейцарский
Отмечу и шотландца Фотлесса. Стал он и по сей день остается единственным из 365 арбитров, работавших на чемпионатах мира, кто зафиксировал дюжину мячей, законным, легальным способом перешедших пограничную полосу.
А теперь о рекорде масштаба планетарного, давеча анонсированного. Случай уникальный, не имеет аналогов в планетарных турнирах. На ЧМ-2006 в Германии швейцарцы, сыграв четыре матча, покинули чемпионат без единого поражения и, секундочку внимания, без пропущенного мяча! Безусловная заслуга команды и ее вратаря Паскаля Цубербюлера.
В истории ЧМ встречались голкиперы «непробиваемые». Кавычки здесь уместны, поскольку сыграли по полтора часа (одна игра). Исключение —
«Как такое могло случиться, что оставшаяся сухой команда покинула чемпионат, не дойдя даже до четвертьфинала?» — спросите. Вопрос не по адресу, советую обратиться к деятелям ФИФА. По мне, система с изъяном. Не буду голословным.
ЧМ-1978. Голландия: +3=2−2, 15−10.
ЧМ-1982. ФРГ: +3=2−2, 12−10.
ЧМ-1986. ФРГ: +3=2−2, 8−7.
ЧМ-1990. Аргентина: +2=3−2, 5−4.
Впечатляет?
Иногда и золотые медалисты по ходу турнира проигрывали. Свеж в памяти прокол испанцев в 2010-м в первом же стартовом матче. Уступили тогда… Швейцарии — 0:1.
Перед чемпионатом четырехлетней давности, что в Бразилии проходил, я упрекал в бездействии швейцарских «лавочников». Провели они на поле в общей сложности 663 минуты (в сумме более семи матчей), и ни в одном глазу —
Много чего наговорил. Ступив на мною же проторенную дорожку, финиширую. Самый из швейцарцев старшенький — Георг Бреги. Матч ЧМ-1994 с Испанией (0:3), ставший для него прощальным, провел в 36 лет 5 месяцев и 15 дней. Младшенький — Джердан Шачири. Впервые сыграл в ЮАР 25 июня 2010-го с Гондурасом (0:0) в возрасте 18 лет 8 месяцев 15 дней.