Швейцария: боснийский тренер и испано-чилийский герой

Источник: AFP 2018

Место в рейтинге ФИФА: 15-е (на 15.03.2018)

Главный тренер: Владимир ПЕТКОВИЧ (Босния)

Капитан: Штефан ЛИХТШТАЙНЕР

Главные звезды: Гранит ДЖАКА, Валон БЕХРАМИ, Рикардо РОДРИГЕС, Штефан ЛИХТШТАЙНЕР, Джердан ШАЧИРИ.

ТРЕНЕР

Владимир Петкович принял сборную Швейцарии после ЧМ-2014. Страна альпийских лугов была для боснийца почти родной — там прошли 13 лет его игровой и 14 лет тренерской карьеры. При нем швейцарцы провели свой лучший чемпионат Европы в истории: во Франции-2016 они впервые вышли из группы, не проиграв будущим финалистам — хозяевам турнира (0:0), а в 1/8 финала только в серии пенальти уступили Польше. (1:1, 4:5). Еще через два года Петкович успешно вывел подопечных на чемпионат мира в Россию, четвертый подряд для Швейцарии, хотя путь вышел неожиданно тернистым: одержав 9 побед в 10 матчах в группе, им все равно пришлось проходить через сито «стыков» с Северной Ирландией. В гостях команда Петковича, которого всю осень сватали в «Милан», одержала минимальную победу благодаря очень странному пенальти, а дома, под проливным дождем и на заболоченном поле, отстояла нулевую ничью.

ЗВЕЗДЫ

Несмотря на то что лучшим бомбардиром сборной на отборочном этапе (4 гола) стал нападающий «Бенфики» Харис Сеферович, многие признают главным швейцарским героем левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса, футболиста с испано-чилийскими корнями, не раз выражавшего желание играть за одну из этих сборных, но так и не дождавшегося от них приглашения. Родригес был надежен в обороне, забил один из мячей в важной гостевой победе над венграми во втором туре (3:2), реализовал тот самый спорный пенальти в первой игре со сборной Северной Ирландии и, наконец, спас для своей команды путевку на ЧМ-2018, выбив мяч из пустых ворот в ответном матче.

Естественно, всем в Европе известны Гранит Джака, Штефан Лихтштайнер, Йоан Джуру, Валон Бехрами, Джердан Шачири и многие другие футболисты со швейцарским гражданством.

ТАКТИКА

Петкович привил команде яркий атакующий футбол с оглядкой на оборону. У Швейцарии реактивные фланги — оба крайних защитника активно поддерживают форвардов, крепкая опорная зона, пробиться через которую — задача не из простых, и талантливое нападение. Швейцарцы играют от соперника: с сильными сборными предпочитают действовать вторым номером, делая ставку на острые выпады то слева, то справа, с равным соперником ведут игру на встречных курсах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Швейцарская сборная звезд с мирового небосклона не хватала — скромные возможности не позволяли, а честолюбивые планы, если таковые имелись, развеивались тут же, при выходе из группы. Однако статистиков, пусть и редко, удивляла, даже на мировые рекорды сподобилась — коллективный и индивидуальный.

Первый состряпала у себя в Швейцарии в 1954-м в соавторстве с географическими соседями — австрийцами. Угостили ребята самым «калорийным (из 12 забитых мячей) блюдом». Победа в этой невероятной рубке досталась Австрии (7:5), выигравшей в тот год свою единственную бронзу.

В игре, ставшей исторической, форвард хозяев Йозеф Хьюги соорудил единственный швейцарский хет-трик. На 17-й минуте он увеличил счет (2:0), на 23-й довел его до крупного. Швейцария повела — 3:0. Завершил труды свои на исходе часа (59-я минута), сохранив своей команде шанс на спасение — 5:6. Не удалось, однако, ни огромного преимущества в три гола сохранить, ни живыми из этого пекла выбраться — 5:7.

Отмечу и шотландца Фотлесса. Стал он и по сей день остается единственным из 365 арбитров, работавших на чемпионатах мира, кто зафиксировал дюжину мячей, законным, легальным способом перешедших пограничную полосу.

А теперь о рекорде масштаба планетарного, давеча анонсированного. Случай уникальный, не имеет аналогов в планетарных турнирах. На ЧМ-2006 в Германии швейцарцы, сыграв четыре матча, покинули чемпионат без единого поражения и, секундочку внимания, без пропущенного мяча! Безусловная заслуга команды и ее вратаря Паскаля Цубербюлера.

В истории ЧМ встречались голкиперы «непробиваемые». Кавычки здесь уместны, поскольку сыграли по полтора часа (одна игра). Исключение — Буффон-старший, Буффон-отец, который Лоренцо, он продержался два матча — 180 минут. Цубербюлер всех «умыл», отыграл на ноль четыре встречи, с учетом дополнительного времени — 390 минут. Лишь проигрыш в 11-метровой перестрелке с Украиной вынудил досрочно завершили соревнования. Вратарь и его сборная прокатились на нуле и установили рекорды, относящиеся к разряду вечных.

«Как такое могло случиться, что оставшаяся сухой команда покинула чемпионат, не дойдя даже до четвертьфинала?» — спросите. Вопрос не по адресу, советую обратиться к деятелям ФИФА. По мне, система с изъяном. Не буду голословным. Кое-кому с двумя проигрышами и кучей пропущенных мячей на пьедестал удавалось взбираться. Вы «хочете» примеров? Их есть у меня. Перед вами вице-чемпионы мира.

ЧМ-1978. Голландия: +3=2−2, 15−10.

ЧМ-1982. ФРГ: +3=2−2, 12−10.

ЧМ-1986. ФРГ: +3=2−2, 8−7.

ЧМ-1990. Аргентина: +2=3−2, 5−4.

Впечатляет?

Иногда и золотые медалисты по ходу турнира проигрывали. Свеж в памяти прокол испанцев в 2010-м в первом же стартовом матче. Уступили тогда… Швейцарии — 0:1. Что-то отвлекся от основной темы. Продолжу.

Перед чемпионатом четырехлетней давности, что в Бразилии проходил, я упрекал в бездействии швейцарских «лавочников». Провели они на поле в общей сложности 663 минуты (в сумме более семи матчей), и ни в одном глазу — ноль-нуль. А в Бразилии вдруг проснулись, в первой же игре забили два гола, обеспечившие победу над Эквадором (2:1), в следующей добавили еще один. Мне и прежде казалось — читают забугровые господа «СЭ». Мало того, болезненно воспринимают критику и, что важно, пользу из прочитанного извлекают. В своих догадках укрепился.