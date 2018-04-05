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22:44 (мск), источник: Советский спорт

Стал известен гонорар судей на чемпионате мира в России

Ведущие судьи получат по 57 тысяч евро за работу на чемпионате мира в России, сообщает Marca.

Источник: Reuters

ФИФА поделила всех судей, которые будут обслуживать матчи турнира в России, на несколько категорий. В ведущую из них вошли такие арбитры, как Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция) и Нестор Питана (Аргентина).

Их оклад составит 57 тысяч евро, плюс по 2500 евро за каждый отработанный матч. Ассистенты получат 20 тысяч евро и 1600 евро дополнительно за каждую игру.

Напомним, в список арбитров чемпионата мира вошла российская бригада в составе Сергея Карасева, Тихона Калугина и Антона Аверьянова.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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