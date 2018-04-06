Алексей Сорокин: Очень теоретически мы допускали возможность, что ЧМ-2018 могут отнять

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал о том, что организаторы чемпионата мира-2018 допускали теоретическую возможность отмены турнира в России.

— Хоть раз за эти годы у вас были мысли о том, что чемпионат мира реально могут отнять?

— Очень теоретически мы допускали такую возможность. Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

— В какой период?