Сорокин: Футбольное поле для «Самара-Арены» готово к укладке и ждет транспортировки

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«Сейчас активно готовят подложку, поэтому в ближайшее время приступят к укладке поля. Оно уже готово, ждет транспортировки и в скором времени будет доставлено и уложено», — сказал Сорокин.

В пресс-службе правительства Самарской области ТАСС сообщили, что после укладки газона потребуется еще семь дней, чтобы его прошить специальными нитями. «Газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса — эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. Семь дней потребуется на то, чтобы прошить траву с помощью специальной электромашины с лазерным наведением, уберегающей поле от топливных пятен. Ее комплектующие — искусственные нити в бобинах — уже доставлены в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тысяч километров, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость», — рассказали в пресс-службе.

«Толщина основания поля составляет около одного метра, оно включает шесть пластов: обогащенную песчано-гравийную смесь, геотекстиль, несколько пластов щебня, песка, плодородного слоя и собственно сам рулонный газон. Сложная дренажная система убережет его даже от проливных дождей. Поддерживать “спортивную форму” живого зеленого организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок. Общая протяженность теплых труб достигает 37 километров», — отметили в правительстве региона.

Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля.