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14:12 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

We speak English: в московском метро готовятся к чемпионату мира

На кассах метро в Москве появятся стикеры We speak English
Кассы Московского метрополитена, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами к чемпионату мира.

Источник: Reuters

«Мы наклеим более 150 стикеров на окнах касс 76 станций метро. Это станции, которые пользуются наибольшим спросом у туристов. Например, “Новослободская”, “Лубянка”, “Университет”. Также стикеры появятся на станциях рядом со стадионами, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу: “Тушинской”, “Спартаке”, “Спортивной”, “Воробьевых горах”, “Фрунзенской”.

Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Всего в подземке работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски, к ЧМ-2018 их количество превысит 400.

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