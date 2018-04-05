We speak English: в московском метро готовятся к чемпионату мира

«Мы наклеим более 150 стикеров на окнах касс 76 станций метро. Это станции, которые пользуются наибольшим спросом у туристов. Например, “Новослободская”, “Лубянка”, “Университет”. Также стикеры появятся на станциях рядом со стадионами, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу: “Тушинской”, “Спартаке”, “Спортивной”, “Воробьевых горах”, “Фрунзенской”.



Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.



Всего в подземке работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски, к ЧМ-2018 их количество превысит 400.