Третью полосу в Шереметьево не успеют построить к ЧМ-2018

Источник: AP 2018

Новые полосы в Шереметьево и Домодедово строятся с 2011 и 2014 года соответственно и должны были быть сданы в 2017 и 2016 годах. Оба объекта включены в программу подготовки к ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

ВПП-3 «Шереметьево» — самый дорогой объект программы, она обойдется в 55,7 млрд руб., еще 8,4 млрд руб. потребуется на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы. На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39% до 90%. Анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018, то есть в мае, отмечается в докладе.

Причины отставания от графика, перечисленные в докладе, таковы: долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности. Кроме того, готовую полосу должен будет проверить и сертифицировать Ростехнадзор, поэтому реальный срок ввода ее в эксплуатацию — сентябрь 2018 года. При этом еще год назад Росавиация решила, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек, которые достроят позже — в 2018—2020 гг.

Топ-менеджер аэропорта заявил, что большой удачей будет, если успеют запустить ВПП-3 к концу года. По его словам, за месяц до ЧМ-2018, в середине мая, все стройки надо будет свернуть по требованию ФСБ — объекты начнут готовить к приему гостей чемпионата и проверять безопасность.

Председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко заявил «Ведомостям», что для аэропорта критически важно, чтобы ВПП-3 была запущена в этом году, чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию сильно изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт.

Стоимость строительства ВПП-2 в Домодедово — 12,85 млрд руб. У аэропорта и сейчас есть две полосы — строящаяся заменит одну из работающих, которая станет рулежной дорожкой. ВПП-2 готова на 80%, но у подрядчика нет средств на работу, доложила Росавиация. В 2016 году «Строительное управление — 1» было признано банкротом, ему сложно привлекать оборотный капитал, получать авансы у Росавиации, объяснил газете федеральный чиновник. При этом наа такой высокой степени готовности найти нового подрядчика невозможно.