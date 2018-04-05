Галлас: «Чемпионат мира стал для политиков средством давления»

В преддверии чемпионата мира — 2018 в России «Известия» пообщались с легендой мирового футбола Вильямом Галласом. Именитый французский защитник, успевший поиграть за лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», имеет в своем активе более 80 матчей за национальную команду. В составе сборной Франции он побеждал в Кубке конфедераций (2003 год) и становился финалистом чемпионата мира — 2006.

В беседе с «Известиями» Вильям Галлас поделился ожиданиями от предстоящего мирового первенства, рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также высказал мнение о попытках давления на Россию через чемпионат мира.

— За последнее время вы уже несколько раз бывали в Москве и Санкт-Петербурге. Можете сравнить эти города? Правда, что Питер — более европейский?

— Я уже около 10 раз был в России. Все поездки в основном были связаны с футболом, непосредственно с самой игрой. Тогда было трудно посещать какие-то места — мы приезжали для достижения результата, были настроены только на футбол. Оставалось мало времени, чтобы посмотреть достопримечательности. Санкт-Петербург — это город, в котором огромное множество памятников. Видно, что у него очень насыщенное прошлое. Москва тоже отличный крупный город. Думаю, сравнивать их нет никакого смысла.

— Прошлым летом вы приезжали на Кубок конфедераций в качестве почетного гостя. Что можете сказать об организации турнира? Справилась ли Россия с репетицией чемпионата мира?

— Организация турнира была прекрасной. Нелегко проводить такое масштабное событие, как чемпионат мира или Кубок конфедераций. Тем не менее я уверен, правительство России сделает всё возможное, чтобы грядущим летом всё прошло великолепно. Лично для меня самое важное — это безопасность. Когда я приезжал на Кубок конфедераций, лично убедился, что с обеспечением безопасности в вашей стране всё на самом высоком уровне. Можно констатировать, что был полный контроль, каждого человека тщательно досматривали при входе на стадион. Это очень важный аспект.

— На матче открытия Кубка конфедераций присутствовал президент России Владимир Путин. Вам удалось его встретить?

— Владимир Путин известен во всем мире. И то, что я увидел его вот так, лицом к лицу, конечно, оставило много эмоций. Это было нечто экстраординарное. Но подойти и заговорить я не осмелился, потому что между Путиным и мною все-таки очень большая дистанция.

— Сейчас на Россию пытаются оказать давление, используя чемпионат мира. Некоторые страны, например, говорят о политическом бойкоте турнира. Как вы относитесь к этому?

— Нужно понимать, что политика — это не спорт, она идет отдельно от него. Мундиаль, который пройдет в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно всё смешивать. Этим летом Кубок мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, — пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт.

— Недавно появилась информация, что Роман Абрамович может лишиться «Челси». На ваш взгляд, насколько велик вклад российского бизнесмена в развитие английского футбола?

— До того как Абрамович стал владельцем (я предпочитаю не называть его акционером) «Челси», этот клуб в течение 50 лет не выигрывал чемпионат Англии. Уже на второй год после прихода Абрамовича они выиграли национальное первенство, причем два раза подряд. «Аристократы» завоевывали и другие титулы, выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы. Так что результат работы российского владельца только положительный. Он очень многое сделал для клуба. Если в какой-то момент он будет вынужден покинуть «Челси», то от этого выиграет только другой клуб — тот, который он выкупит. С этим человеком команды быстро добиваются результата.

— Ваш бывший клуб «Арсенал» скоро встретится с ЦСКА в Лиге Европы. Как оцениваете шансы российской команды?

— В двухматчевом противостоянии возможно всё. Я видел, как «Арсенал» играет в Лиге Европы, и думаю, что они — фавориты. ЦСКА тоже неплох. Клуб стабильно выступает на европейской арене, но, увы, как бывший профессиональный футболист я должен сказать, что вижу здесь победу «канониров».

— ЦСКА и «Локомотив» этой весной обыграли «Ниццу» и «Лион» в Лиге Европы. Это говорит о превосходстве российского чемпионата над французским или о простом стечении обстоятельств?

— Если говорить о Лиге Европы, можно сказать, что команда, которая выиграла, была лучше соперника в данном матче. Но это долгий турнир. Если российский клуб в итоге победит в Лиге Европы, можно будет признать, что он лучше остальных и ваш чемпионат в чем-то превосходит другие. ЦСКА будет играть с «Арсеналом». Лондонцы — более опытная команда, и пройти их будет сложно. «Локомотив» играл против «Атлетико» (Мадрид) — тоже достаточно опытной команды — и вылетел. Посмотрим, каких результатов добьются армейцы. Можно сказать, что российские команды лучше тех французских команд, у которых они выиграли, но об общем уровне российской и французской лиг по этим матчам судить не совсем правильно.

— Судя по вашим соцсетям, вы большое внимание уделяете моде. Что думаете о форме сборной России на грядущий чемпионат мира?

— У формы сборной России очень красивый дизайн. И белый, и красный комплект, по-моему, прекрасно выглядят. Дизайн очень интересный. Видно, что у человека, который его выбрал, есть вкус. Но в первую очередь надо спрашивать российских болельщиков, нравится ли им эта форма.

— Болельщики говорят, что она слишком старомодная…