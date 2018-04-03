Фабио Капелло: Сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018

— Я видел жеребьевку, Россия пройдет первый раунд. Это было бы еще одним успехом для страны, которая вложила значительные средства в футбол, — приводятся слова Капелло на официальном сайте ФИФА. — Не должно быть никаких проблем. Россия — великая страна с великими людьми. Страна много инвестировала средств в проведение чемпионата мира, а безопасность там очень хорошая. Они хотят произвести большое впечатление на весь мир, который будет следить за турниром. Чемпионат будет отличным.