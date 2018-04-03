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12:51 (мск), источник: ТАСС

Завершился второй период второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 3 апреля. Второй период второго этапа продаж билетов на чемпионат мира 2018 года по футболу завершился во вторник.

Второй этап продаж состоял из двух периодов — второй период стартовал 13 марта. Билеты реализовывались в порядке живой очереди, в продаже были доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии в Москве. Также в продажу на данном этапе поступили билеты четвертой категории на определенные матчи; билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ, их стоимость меньше обычных — цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тысяч билетов четвертой категории.

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

На следующем этапе начнутся продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля — в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для резидентов РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории — от $165 до $480, первой — от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

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