Стадион ЧМ-2018 «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию

«Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу “Ротор”, и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков “Ротора” в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют», — заявил министр спорта России Павел Колобков.

25 марта стадион посетила делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018». Они были довольны ходом подготовки арены к чемпионату мира и выразили полную удовлетворенность объектом.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут тестовые матчи. «Ротор» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграет с владивостокским «Лучем-Энергией» (21 марта), самарскими «Крыльями Советов» (2 апреля), кроме того, одним из тестовых матчей на «Волгоград-Арене» будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.