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12:41 (мск), источник: ТАСС

Стадион ЧМ-2018 «Волгоград-Арена» введен в эксплуатацию

ТАСС, 3 апреля. Стадион «Волгоград-Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

«Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу “Ротор”, и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков “Ротора” в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют», — заявил министр спорта России Павел Колобков.

25 марта стадион посетила делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018». Они были довольны ходом подготовки арены к чемпионату мира и выразили полную удовлетворенность объектом.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут тестовые матчи. «Ротор» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграет с владивостокским «Лучем-Энергией» (21 марта), самарскими «Крыльями Советов» (2 апреля), кроме того, одним из тестовых матчей на «Волгоград-Арене» будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

Чемпионат мира
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