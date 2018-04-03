Лучший бомбардир сборной Исландии оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Слова футболиста приводит RT.

«Многое будет зависеть от того, как начнется турнир. В последнее время сборная России не может похвастаться отличными результатами. Но и соперники у нее были высшего класса, одни из лучших команд в мире.

Россияне играют дома, у них будет много поддержки. Игрокам выпал шанс быть хозяевами турнира, а это всегда дает преимущество. В таком статусе можно пройти довольно далеко по турнирной сетке, — сказал Гудьонсен.

Он также назвал фаворитов предстоящего мундиаля.

«Германия всегда высоко котируется. Я бы еще присмотрелся к Англии, сейчас у болельщиков от нее меньше ожиданий, чем обычно. Конечно же, нельзя не упомянуть Бразилию, она всегда творит чудеса», — добавил спортсмен.