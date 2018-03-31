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14:58 (мск), источник: ТАСС

Парк футбола чемпионата мира заработал в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен вместе с властями Ростова-на-Дону в субботу открыл на Театральной площади города Парк футбола чемпионата мира 2018 года, передает корреспондент ТАСС.

«Меня многие встречали улыбками, это приятно, — отметил Гудьонсен. — Три моих соотечественника играют в футбольном клубе “Ростов”, благодаря этому больше исландцев узнают о российском футболе».

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Для посетителей организовали спортивные мастер-классы, игры на открытом воздухе, а также аттракционы и мультимедийные викторины с призами. Каждый желающий может сфотографироваться с талисманом чемпионата мира — волком Забивакой. Парк будет работать 31 марта и 1 апреля с 12:00 до 20:00 мск.

«Остается 74 дня до чемпионата мира. Это событие, которое позволит Ростовскую область поднять на новый уровень. Сегодня своеобразная репетиция события», — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян во время открытия парка.

После открытия парка Гудьонсен подарил организаторам шапку-ушанку, купленную в фирменном магазине ФИФА в Ростове-на-Дону. «Наконец-то смог раздобыть шапку», — добавил он. Автограф- и фото-сессии с Гудьонсеном пройдут 31 марта в 14:00, 16:00 и 18:00 мск, а также 1 апреля в 13:30 мск. Исландец пообещал, что раздаст столько автографов, «сколько люди попросят».

Парк чемпионата мира в Ростове-на-Дону находится в историческом и культурном центре города — на Театральной площади, ее украшает 72-метровая стела со скульптурой крылатой богини победы Ники. На площади также расположен ансамбль фонтанов и Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек. Там уже установили точки доступа к интернету.

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О чемпионате

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Фестивали пройдут в Волгограде (7—8 апреля), Саранске (14—15 апреля), Самаре (21—22 апреля), Екатеринбурге (29—30 апреля), Казани (5—6 мая), Нижнем Новгороде (12—13 мая), Санкт-Петербурге (19—20 мая) и Калининграде (2—3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На стадионе «Ростов-Арена» пройдут пять матчей турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

Чемпионат мира
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