Парк футбола чемпионата мира заработал в Ростове-на-Дону

«Меня многие встречали улыбками, это приятно, — отметил Гудьонсен. — Три моих соотечественника играют в футбольном клубе “Ростов”, благодаря этому больше исландцев узнают о российском футболе».
Для посетителей организовали спортивные
«Остается 74 дня до чемпионата мира. Это событие, которое позволит Ростовскую область поднять на новый уровень. Сегодня своеобразная репетиция события», — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян во время открытия парка.
После открытия парка Гудьонсен подарил организаторам
Парк чемпионата мира в
О чемпионате
Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Фестивали пройдут в Волгограде (
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На стадионе «Ростов-Арена» пройдут пять матчей турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).