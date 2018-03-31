Парк футбола чемпионата мира заработал в Ростове-на-Дону

«Меня многие встречали улыбками, это приятно, — отметил Гудьонсен. — Три моих соотечественника играют в футбольном клубе “Ростов”, благодаря этому больше исландцев узнают о российском футболе».

Для посетителей организовали спортивные мастер-классы, игры на открытом воздухе, а также аттракционы и мультимедийные викторины с призами. Каждый желающий может сфотографироваться с талисманом чемпионата мира — волком Забивакой. Парк будет работать 31 марта и 1 апреля с 12:00 до 20:00 мск.

«Остается 74 дня до чемпионата мира. Это событие, которое позволит Ростовскую область поднять на новый уровень. Сегодня своеобразная репетиция события», — сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян во время открытия парка.

После открытия парка Гудьонсен подарил организаторам шапку-ушанку, купленную в фирменном магазине ФИФА в Ростове-на-Дону. «Наконец-то смог раздобыть шапку», — добавил он. Автограф- и фото-сессии с Гудьонсеном пройдут 31 марта в 14:00, 16:00 и 18:00 мск, а также 1 апреля в 13:30 мск. Исландец пообещал, что раздаст столько автографов, «сколько люди попросят».

Парк чемпионата мира в Ростове-на-Дону находится в историческом и культурном центре города — на Театральной площади, ее украшает 72-метровая стела со скульптурой крылатой богини победы Ники. На площади также расположен ансамбль фонтанов и Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек. Там уже установили точки доступа к интернету.

О чемпионате

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Фестивали пройдут в Волгограде ( 7—8 апреля ), Саранске ( 14—15 апреля ), Самаре ( 21—22 апреля ), Екатеринбурге ( 29—30 апреля ), Казани ( 5—6 мая ), Нижнем Новгороде ( 12—13 мая ), Санкт-Петербурге ( 19—20 мая ) и Калининграде ( 2—3 июня ). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.