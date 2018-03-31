Магазин с атрибутикой ЧМ-2018 открылся в Ростове-на-Дону

«Это первое место, которое я посетил [в России], — сказал Гудьонсен во время открытия. — Мне очень все нравится, много дружелюбных лиц. Раздам столько автографов, сколько люди захотят».

Также на открытии присутствовал бывший футболист сборной России, посол чемпионата мира Дмитрий Кириченко. Он рассказал журналистам, что собирается вернуться в магазин в более спокойный день, чтобы присмотреть себе сувениры. «Достаточно много интересного, надо в более спокойный день зайти», — отметил он, добавив, что чем ближе турнир, тем больше ярких и интересных событий проходит в городах-организаторах.

Первый магазин в Ростове-на-Дону расположился в центре города на улице Большая Садовая рядом с памятником Ленину. В магазине продаются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различная сувенирная продукция с символикой чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» планируют открыть от трех до пяти официальных магазинов с атрибутикой чемпионата мира в каждом городе, который будет принимать матчи турнира. Кампанию по открытию магазинов планируют завершить в мае. Открытие первого в России официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 состоялось в декабре в «Центральном детском магазине на Лубянке» в Москве.