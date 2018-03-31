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12:44 (мск), источник: ТАСС

Магазин с атрибутикой ЧМ-2018 открылся в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Официальный магазин с атрибутикой чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия принял участие бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, представители Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018».

«Это первое место, которое я посетил [в России], — сказал Гудьонсен во время открытия. — Мне очень все нравится, много дружелюбных лиц. Раздам столько автографов, сколько люди захотят».

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Также на открытии присутствовал бывший футболист сборной России, посол чемпионата мира Дмитрий Кириченко. Он рассказал журналистам, что собирается вернуться в магазин в более спокойный день, чтобы присмотреть себе сувениры. «Достаточно много интересного, надо в более спокойный день зайти», — отметил он, добавив, что чем ближе турнир, тем больше ярких и интересных событий проходит в городах-организаторах.

Первый магазин в Ростове-на-Дону расположился в центре города на улице Большая Садовая рядом с памятником Ленину. В магазине продаются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различная сувенирная продукция с символикой чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» планируют открыть от трех до пяти официальных магазинов с атрибутикой чемпионата мира в каждом городе, который будет принимать матчи турнира. Кампанию по открытию магазинов планируют завершить в мае. Открытие первого в России официального магазина с атрибутикой ЧМ-2018 состоялось в декабре в «Центральном детском магазине на Лубянке» в Москве.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» состоятся пять матчей. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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