СМИ: Более 752 млн рублей похищено при строительстве стадиона в Калининграде

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства арены. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.

После обысков Магомедов и еще несколько человек были доставлены на допрос в следственный департамент МВД. В субботу следствие должно решить: обращаться в Тверской райсуд с ходатайствами об арестах задержанных, или ограничиться в их отношении подписками о невыезде.

Стадион в Калининграде получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта. Первым тестовым матчем на арене будет игра первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местной «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» 11 апреля. Во время чемпионата мира здесь будут сыграны четыре матча группового этапа.