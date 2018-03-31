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12:51 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Более 752 млн рублей похищено при строительстве стадиона в Калининграде

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Более 752 миллионов рублей было похищено при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018 по футболу, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства арены. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.

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После обысков Магомедов и еще несколько человек были доставлены на допрос в следственный департамент МВД. В субботу следствие должно решить: обращаться в Тверской райсуд с ходатайствами об арестах задержанных, или ограничиться в их отношении подписками о невыезде.

Стадион в Калининграде получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта. Первым тестовым матчем на арене будет игра первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местной «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» 11 апреля. Во время чемпионата мира здесь будут сыграны четыре матча группового этапа.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

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