Как ФИФА заВАРит судейство на ЧМ в России. Вся информация о видеоарбитрах

Источник: Спорт-Экспресс

Как известно, в начале марта Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения в правила игры, узаконив использование видеоповторов и видеоарбитров в футболе. 16 марта совет Международной федерации футбола (ФИФА) разрешил применение видеоарбитров на чемпионате мира-2018 в России. Теперь ФИФА поясняет, как будет строиться их работа.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ВАР

1. Видеоарбитры (ВАР) обслужат все 64 матча турнира.

2. ВАР будут работать из специально оборудованного помещения — комнаты видеоопераций. Она будет находиться в Москве.

3. У ВАР будет доступ ко всем камерам, используемым для ведения телетрансляции, а также к двум специальным офсайдным камерам.

4. Видеоарбитры не принимают никаких решений. Они только помогают арбитру в вынесении вердиктов по тем или иным ситуациям. Окончательное решение остается за судьей.

5. Информация будет доводиться до болельщиков на стадионе и телезрителей с помощью организаторов телетрансляции и комментаторов.

Четыре оператора будут обеспечивать ВАР показом моментов с наиболее удобных ракурсов. Первый ассистент ВАР следит за трансляцией, осуществляемой основной камерой. Второй ассистент ВАР следит за офсайдными ситуациями. Третий ассистент ВАР следит за игрой с помощью обычной телетрансляции.

БРИГАДА ВАР

В каждую бригаду ВАР войдет видеоарбитр и три его ассистента (АВАР1, АВАР2, АВАР3).

Четыре оператора будут обеспечивать ВАР показом моментов с наиболее удобных ракурсов.

Видеоарбитр следит за игрой на верхнем мониторе и изучает спорные эпизоды на нижнем мониторе. Именно ВАР находится на связи с судьей, работающим на поле.

Первый ассистент ВАР следит за трансляцией, осуществляемой основной камерой и информирует видеоарбитра о происходящем на поле, пока видеоарбитр изучает спорный эпизод.

Второй ассистент ВАР следит за офсайдными ситуациями.

Третий ассистент ВАР следит за игрой с помощью той же телетрансляции, которую видим мы с вами. Его задача — помощь видеоарбитру в оценке инцидентов.

Видеоарбитры в специальной комнате в международном центре вещания получат доступ ко всем этим трансляциям — со всех 12 стадионов.

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ВАР

По-английски ФИФА называет помещение, где будут работать видеоарбитры, как video operation room или VOR. По-русски такая аббревиатура писалась бы как ВОР. Согласитесь, не лучший вариант. Поэтому предлагаю назвать эту комнату видеокомнатой или комнатой ВАР.

Ее оборудуют в международном центре вещания, откуда будут вестись телетрансляции на весь мир. Соответственно видеоарбитры получат доступ ко всем этим трансляциям — со всех 12 стадионов.

СКОЛЬКО КАМЕР ИСПОЛЬЗУЮТ

ВАР смогут наблюдать за происходящим с любой из 33 камер телевещания. Кроме того, у них будет доступ к двум специальным офсайдным камерам. Их установят исключительно для ВАР.

РЕЗЕРВНЫЙ ВАР

Первоначально предполагалось, что на каждый стадион, где будут проходить матчи чемпионата мира, станут выезжать резервные бригады ВАР. На случай, если у московского центра во время матчей возникнут проблемы со связью с судьями в других городах.

Теперь эту идею несколько изменили. На каждом стадионе в любом случае оборудуют специальную комнату для ВАР. Но отдельную резервную бригаду создавать не станут. Функции ВАР в случае необходимости возьмет на себя резервный арбитр. А его обязанности в такой ситуации перейдут к резервному ассистенту арбитра.

КОГДА РАБОТАЕТ ВАР

Видеоарбитры и его три ассистента внимательно следят за всей игрой. Но их помощь требуются в четырех видах ситуаций.

1. Ситуации, связанные со взятием ворот или отменой взятия ворот.

2. Ситуации, связанные с назначением 11-метрового удара.

3. Ситуации, связанные с применением прямой красной карточки.

4. Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией игрока (к примеру, удалением не того футболиста).

СКОЛЬКО БУДЕТ ВАР