Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
На чемпионате мира не будет британских арбитров
Такое в истории футбола произойдет первый раз за 80 лет.
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Такое в истории футбола произойдет первый раз за 80 лет.
Список судей на ЧМ уже готов.
Работать на турнире будут 36 главных арбитров, а помогать им будут 63 ассистента.
Интересно, что ни одного судьи из британских стран на чемпионате не будет.
Такого не было с 1938 года.
Британский арбитр Марк Клатенбург, который должен был судить на ЧМ, уехал работать в Саудовскую Аравию. Заменить его