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12:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На чемпионате мира не будет британских арбитров

Такое в истории футбола произойдет первый раз за 80 лет.

Источник: Reuters

Список судей на ЧМ уже готов.

Работать на турнире будут 36 главных арбитров, а помогать им будут 63 ассистента.

Интересно, что ни одного судьи из британских стран на чемпионате не будет.

Такого не было с 1938 года.

Британский арбитр Марк Клатенбург, который должен был судить на ЧМ, уехал работать в Саудовскую Аравию. Заменить его кем-то другим в ФИФА уже не разрешили.

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