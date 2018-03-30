На чемпионате мира не будет британских арбитров

Список судей на ЧМ уже готов.



Работать на турнире будут 36 главных арбитров, а помогать им будут 63 ассистента.



Интересно, что ни одного судьи из британских стран на чемпионате не будет.



Такого не было с 1938 года.



Британский арбитр Марк Клатенбург, который должен был судить на ЧМ, уехал работать в Саудовскую Аравию. Заменить его кем-то другим в ФИФА уже не разрешили.