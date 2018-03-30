Власти Ростовской области ожидают около 300 тыс. иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Есть данные по официальной статистике “Match Accommodation”, у нас порядка 20−30 тысяч сейчас забронировано официальных мест размещения для клиентских групп ФИФА [Международной федерации футбола], но болельщиков, которые в этот период посетят Ростовскую область, мы ожидаем порядка 300 тысяч — это только те, кто [проходят] по тем или иным средствам бронирования. Но будут и жители Ростовской области, соседних районов, российские граждане», — пояснил он, добавив, что точные цифры будут к концу мая.

По его словам, руководители и представители власти, дипломаты нескольких стран уже предварительно подтверждают посещение матчей чемпионата мира именно в Ростове-на-Дону. «Южная Корея, Саудовская Аравия подтвердила, швейцарский посол, Бразилия — посмотрим, будут до конца мая официально подтверждены, ноты посланы, МИД РФ с ними работает», — добавил он.