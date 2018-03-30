Мутко уверен, что стадион к ЧМ-2018 в Калининграде не «уйдёт под землю»

Стадиону на острове Октябрьском не грозит затопление. Об этом в интервью порталу Чемпионат.com заявил
Журналист попросил чиновника прокомментировать слухи о том, что «стадион чуть ли не под землю уходит». «Это всё глупости, — отреагировал Мутко. — Там стадион на сваях, поэтому он дороже некоторых. Вы передайте это тем, кто слухи распространяет. В Калининграде, чтобы не рисковать, сделали и стадион, и все инженерные системы на сваях. Консолидация грунтов сделана, все водоотводы. 22 марта его ввели в эксплуатацию. Инспекция ФИФА недавно приезжала в Калининград и была в восторге от стадиона».
Ранее власти неоднократно заявляли, что футбольной арене ничего не угрожает. Сложности возникли при консолидации грунтов под дорожную инфраструктуру. «По стадиону вопросов нет, там всё в порядке. В Калининграде есть сложности по территории, но это уже вопросы к городу. По стадиону там никаких рисков нет, в пределах своего забора мы всё сделали», — заявлял руководитель компании «Спорт-Инжиниринг» Алексей Милованов.