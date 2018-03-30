Мутко уверен, что стадион к ЧМ-2018 в Калининграде не «уйдёт под землю»

Журналист попросил чиновника прокомментировать слухи о том, что «стадион чуть ли не под землю уходит». «Это всё глупости, — отреагировал Мутко. — Там стадион на сваях, поэтому он дороже некоторых. Вы передайте это тем, кто слухи распространяет. В Калининграде, чтобы не рисковать, сделали и стадион, и все инженерные системы на сваях. Консолидация грунтов сделана, все водоотводы. 22 марта его ввели в эксплуатацию. Инспекция ФИФА недавно приезжала в Калининград и была в восторге от стадиона».