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09:46 (мск), источник: ТАСС

Для болельщиков ЧМ-2018 в Москве подготовят более 1,4 млн путеводителей на шести языках

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года в России получат 960 тыс. туристических карт и 460 тыс. справочников о Москве, переведенных на шесть языков. Об этом сообщил в пятницу руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — приводятся слова Гуляева на сайте мэрии Москвы.

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Буклеты переведут на русский, английский, китайский, немецкий, французский и испанский языки. Они будут содержать информацию об основных спортивных аренах: стадионе «Спартак», Большой спортивной арене «Лужники» — расписание матчей, информацию о музеях, театрах, туристических маршрутах и контакты экстренных служб. Распространять буклеты начнут за несколько дней до начала чемпионата в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах и гостиницах.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира
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