Коста-Рика снова хочет в четвертьфинал

Источник: Спорт-Экспресс

КОСТА-РИКА

Место в рейтинге ФИФА: 26-е (на 15.03.2018)

Главный тренер: Оскар РАМИРЕС

Капитан: Брайан РУИС

Главные звезды: Кейлор НАВАС, Брайан РУИС.

ТРЕНЕР

Вообще-то сборную должен был тренировать Пауло Ванчопе — один из лучших футболистов в истории страны и ассистент Хорхе Пинто, сенсационно выведшего Коста-Рику в четвертьфинал ЧМ-2014. Однако знаменитый форвард не совладал с нервами на матче молодежной команды, хотел прорваться на поле и подрался со стюардами, спасшими от возможной расправы арбитра. В результате перед стартом отборочного цикла бразды правления передали Оскару Рамиресу. Бывший ассистент Ванчопе признавался лучшим тренером Коста-Рики, выиграв с «Алахуэленсе» пять чемпионских титулов. А еще он знаменитый в прошлом игрок сборной и участник исторического для страны ЧМ-1990, где дебютант финальных турниров с первой попытки вышел в 1/8 финала, опередив Шотландию и Швецию. В этом отборочном цикле Рамирес разгромил США (4:0) и заявил о готовности повторить успех четырехлетней давности.

ЗВЕЗДЫ

Первый номер сборной Кейлор Навас является и главной звездой Коста-Рики. Только такому авторитетному игроку могли позволить побрить наголо главного тренера сразу после ничьей с Гондурасом (1:1), обеспечившей поездку в Россию. Кроме голкипера «Реала» в Европе мало кто играет на высоком уровне. Гамбоа не на первых ролях в «Селтике», Овьедо опустился в чемпионшип с «Сандерлендом». Кэмпбелл регулярно сдается «Арсеналом» в аренду. Приятное исключение — хавбек «Депортиво» Борхес и защитник «Болоньи» Гонсалес. Главные же звезды Коста-Рики сконцентрированы в атаке. 32-летний Руис и 33-летний Боланьос отвечают за творческую составляющую, а точки в атаках ставит лучший снайпер решающего отборочного этапа и бывший игрок «Кубани» Уренья.

ТАКТИКА

Она опробована давно и не претерпела существенных изменений. Три центральных защитника, активные игроки на флангах обороны, пара выжигающих центр поля опорных полузащитников и атакующая тройка, где кроме Руиса, Боланьоса и Уреньи всегда готовы выйти на поле Кэмпбелл и играющий на родине Венегас. В качестве рецептов предлагаются строгая игра на подступах к собственным воротам и готовая в любой момент разжаться контратакующая пружина. Техника, скорость и сыгранность отвечающих за созидание футболистов прилагаются.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА

Дебютируя на ЧМ-1990 в Италии, костариканцы, к удивлению почтенной публики, вышли из группы. А за ее пределами нарвались на Чехословакию, в последний раз выступавшую под аббревиатурой ЧСФР. Дерзкого новичка чехословаки поставили на место — 4:1.

На совмещенном в 2002-м турнире в Корее и Японии и через четыре года в Германии сборная Коста-Рика была похожа на случайную гостью, по недоразумению попавшую в высшее общество. Приезжая, робко расписывалась в книге посетителей и задолго до завершения «бала» незаметно исчезала. Если кто и замечал ее отсутствие, не сильно огорчался.

Никак климат далеких континентов не подходил? В этом смысле в Бразилии в 2014-м проблемы не должны были возникнуть. И тем не менее ваш покорный слуга (не любитель делать прогнозы), представляя четыре года назад сборную Коста-Рики, опрометчиво (что ему, то есть мне, в общем-то несвойственно) изрек: «Жребий “услужил” костариканцам, поместив их в клетку, то бишь в группу с крупными хищниками, чемпионами мира разных лет — Уругваем, Италией, Англией. Выйти оттуда живыми вряд ли удастся».

Как же был посрамлен (да только ли я), пророк из меня никакой, не зная броду, сунулся в воду. Лихо расправились костариканцы с титулованными Уругваем (3:1), Италией (1:0) и Англии не проиграли — 0:0. Преодолев по инерции рубеж 1/8 финала, оказались с глазу на глаз с еще одним грандом — Голландией, в шаге от медальной зоны. Затянувшийся на 120 минут равный поединок обошелся без забитых мячей. В послематчевой серии счастливый билет достался «оранжевой» команде, вернувшейся на родину с медалями. Костариканцам, хоть и остались без наград, тоже не пришлось при встрече с соотечественниками опускать очи долу: держались в среде «аристократов» достойно, футбол со знаком качества показали, непобежденными остались.

Подойдет ли заморским гостям русский климат? Мне кажется (ничего конкретно не утверждая, робко предполагаю), соседи по группе ожидают встречи с ними с некоторым беспокойством, быть может — с опаской.