Коста-Рика снова хочет в четвертьфинал
Этот представитель Центральной Америки в пятый раз выступит на первенстве планеты. Больших успехов от него не ждут — удачей станет выход из группы.
Этот представитель Центральной Америки в пятый раз выступит на первенстве планеты. Больших успехов от него не ждут — удачей станет выход из группы.
КОСТА-РИКА
Место в рейтинге ФИФА: 26-е (на 15.03.2018)
Главный тренер: Оскар РАМИРЕС
Капитан: Брайан РУИС
Главные звезды: Кейлор НАВАС, Брайан РУИС.
ТРЕНЕР
ЗВЕЗДЫ
Первый номер сборной Кейлор Навас является и главной звездой
ТАКТИКА
Она опробована давно и не претерпела существенных изменений. Три центральных защитника, активные игроки на флангах обороны, пара выжигающих центр поля опорных полузащитников и атакующая тройка, где кроме Руиса, Боланьоса и Уреньи всегда готовы выйти на поле Кэмпбелл и играющий на родине Венегас. В качестве рецептов предлагаются строгая игра на подступах к собственным воротам и готовая в любой момент разжаться контратакующая пружина. Техника, скорость и сыгранность отвечающих за созидание футболистов прилагаются.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА
Дебютируя на ЧМ-1990 в Италии, костариканцы, к удивлению почтенной публики, вышли из группы. А за ее пределами нарвались на Чехословакию, в последний раз выступавшую под аббревиатурой ЧСФР. Дерзкого новичка чехословаки поставили на место — 4:1.
На совмещенном в 2002-м турнире в Корее и Японии и через четыре года в Германии сборная
Никак климат далеких континентов не подходил? В этом смысле в Бразилии в 2014-м проблемы не должны были возникнуть. И тем не менее ваш покорный слуга (не любитель делать прогнозы), представляя четыре года назад сборную
Как же был посрамлен (да только ли я), пророк из меня никакой, не зная броду, сунулся в воду. Лихо расправились костариканцы с титулованными Уругваем (3:1), Италией (1:0) и Англии не проиграли — 0:0. Преодолев по инерции рубеж 1/8 финала, оказались с глазу на глаз с еще одним грандом — Голландией, в шаге от медальной зоны. Затянувшийся на 120 минут равный поединок обошелся без забитых мячей. В послематчевой серии счастливый билет достался «оранжевой» команде, вернувшейся на родину с медалями. Костариканцам, хоть и остались без наград, тоже не пришлось при встрече с соотечественниками опускать очи долу: держались в среде «аристократов» достойно, футбол со знаком качества показали, непобежденными остались.
Подойдет ли заморским гостям русский климат? Мне кажется (ничего конкретно не утверждая, робко предполагаю), соседи по группе ожидают встречи с ними с некоторым беспокойством, быть может — с опаской.
С цифровым портретом