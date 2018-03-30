Карасев стал судьей чемпионата мира. ФИФА утвердила списки арбитров

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определил 36 арбитров и 63 ассистента, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата мира 2018 года. Список видеоассистентов ФИФА объявит позднее — после апрельского сбора.

Изначально кандидатами на судейство игр мирового первенства считались 53 рефери. Прошлой осенью их стало меньше почти на треть. «Список 36» мы уже публиковали — в номере «СЭ» от 22 ноября прошлого года. Предполагалось, что он сократится еще на несколько человек. Но в итоге Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка, отвечающие в ФИФА за судейский вопрос, не стали вносить изменений.

КАРАСЕВ, АВЕРЬЯНОВ, КАЛУГИН

От России в список Коллины и Бузакки попали Сергей Карасев и два ассистента — Антон Аверьянов и Тихон Калугин, с которыми он постоянно работает на играх российской премьер-лиги и еврокубков.

Пока сложно предугадать, сколько матчей доверят бригаде Карасева. Не исключено, ему дадут всего одну игру. Но есть вариант, при котором наши рефери останутся в числе резервных. Относительная ясность наступит ближе к старту турнира.

Отметим только, что 36 арбитров — это очень много. Всего на чемпионате мира сыграют 64 матча.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ В РОССИИ

Александр АЛАЕВ, и.о. президента РФС:

— Карасев, Калугин и Аверьянов — достойные на данный момент кандидатуры. Поздравляем их с этим важным в профессиональной судейской карьере событием.

Николай ЛЕВНИКОВ, член судейского комитета УЕФА:

— Попасть на чемпионат мира — очень нелегкая задача. Это серьезный жизненный успех для любого арбитра. Случайные люди на ЧМ не попадают. За Сергея говорит его работа на первенстве Европы, юношеском чемпионате мира, играх Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС:

— Есть чувство удовлетворения, радости и понимания того, что у нас отличная школа футбольного арбитража. Хочу от всей души пожелать бригаде, чтобы на турнире как можно дальше продолжался ее путь. Дай Бог, чтобы до финала. А может быть, удастся отработать и финал. А почему нет?

Конечно, Карасев — арбитр уровня ЧМ. Да, не безгрешен. Ошибается, но не преднамеренно. Ожидаемо, что Сергей попал в этот список. Он этого заслужил. Сергей ХУСАИНОВ, один из лучших российских арбитров 1990-х

36 АРБИТРОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

ЕВРОПА (10 арбитров)

Феликс БРИХ (Германия)

Бьерн КАЙПЕРС (Голландия)

Сергей КАРАСЕВ (Россия)

Милорад МАЖИЧ (Сербия)

Шимон МАРЧИНЯК (Польша)

Антонио Мигель МАТЕУ ЛАОС (Испания)

Джанлука РОККИ (Италия)

Дамир СКОМИНА (Словения)

Клеман ТЮРПЕН (Франция)

Джюнейт ЧАКЫР (Турция).

АЗИЯ (6 арбитров)

Фахад АЛЬ-МИРДАСИ (Саудовская Аравия)

Равшан ИРМАТОВ (Узбекистан)

Мохаммед Абдулла МОХАМЕД (ОАЭ)

Рюдзи САТО (Япония)

Алиреза ФАГАНИ (Иран)

Наваф Абдулла ШУКРАЛЛА (Бахрейн).

АФРИКА (6 арбитров)

Мехди АБИД ШАРЕФ (Алжир)

Бакари Папа ГАССАМА (Гамбия)

Геад ГРИША (Египет)

Маланг ДЬЕДЬЮ (Сенегал)

Джанни СИКАЗВЕ (Замбия)

Бамлак ТЕССЕМА (Эфиопия).

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и Карибский бассейн, 6 арбитров)

Хоэль АГИЛАР (Сальвадор)

Марк ГЕЙГЕР (США)

Джэйр МАРРУФО (США)

Рикардо МОНТЕРО (Коста-Рика)

Джон ПИТТИ (Панама)

Сесар Артуро РАМОС ПАЛАСУЭЛОС (Мексика).

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 арбитров)

Хулио БАСКУНЬЯН (Чили)

Вильмар РОЛЬДАН (Колумбия)

Энрике КАСЕРЕС (Парагвай)

Андрес КУНЬЯ (Уругвай)

Нестор ПИТАНА (Аргентина)

Сандру РИЧЧИ (Бразилия).

ОКЕАНИЯ (2 арбитра)

Мэттью КОНГЕР (Новая Зеландия)

Норберт ХАУАТА (Таити).

Кроме того, судейский комитет ФИФА утвердил список из 63 судей-помощников, в который после успешной сдачи теста по физподготовке вошли Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Имена видеоассистентов, которые будут работать на каждом матче чемпионата мира в России, определятся после сбора в Коверчано.

Он должен состояться во второй половине апреля.

А в начале июня все судьи (арбитры, ассистенты и видеоассистенты) соберутся в Москве на итоговый семинар.

ОТ ЛАТЫШЕВА ДО КАРАСЕВА. НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА РАБОТАЛИ ВОСЕМЬ НАШИХ АРБИТРОВ

До Сергея Карасева игры мировых первенств судили восемь советских и российских арбитров. Первым стал лучший отечественный рефери — Николай Латышев, который работал на двух финальных турнирах. В 1962 году ему доверили финальный матч Бразилия — ЧССР (3:1).

В последний раз наших судей приглашали на главное соревнование планеты в 2006 году. Валентину Иванову тогда доверили обслуживание трех встреч.

СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ АРБИТРЫ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

В финальных турнирах чемпионатов мира функции ассистентов выполняли девять наших судей: Николай Латышев, Тофик Бахрамов, Павел Казаков, Анатолий Иванов, Валерий Бутенко, Алексей Спирин, Валентин Иванов, Николай Голубев и Евгений Волнин. На чемпионате мира-2010 также работал Рафаэль Ильясов, имевший тогда гражданство Узбекистана. Он входил в бригаду Равшана Ирматова. Впоследствии Ильясов переехал в Россию и стал обслуживать матчи различных российских соревнований.