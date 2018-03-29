Сергей Карасев: Хочу, чтобы и сборная России, и я попали в плей-офф чемпионата мира
Арбитр Сергей Карасев — о включении в список судей, которые будут судить матчи чемпионата мира в России.
Арбитр Сергей Карасев — о включении в список судей, которые будут судить матчи чемпионата мира в России.
— Чувства переполняют. С одной стороны, радость, с другой — усталость, — сказал Карасев.
— Почему усталость?
— Очень много было пройдено, сделано, очень много километров мы пробежали. Сколько сборов прошли за последние четыре года! Получили просто неоценимый опыт — и я, и мои ассистенты — Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Причем на каждом сборе понимали, что у нас нет права на ошибку. Ты обязан все делать на 100 процентов.
— Насколько жесткая конкуренция?
— Очень серьезная. И, конечно, мы горды, что оказались в числе 36 арбитров. Ведь изначально на попадание в этот список претендовало в три раза больше людей.
— Ничего себе.
— Может быть, я даже сейчас и занижаю цифры. Но, насколько помню, на первом сборе в Цюрихе в 2014 году только перспективных судей из Европы было 90 человек. Представляете? Повторяю, это только в Европе. Можете представить, сколько судей в мире претендовало на включение в этот список. В общем, сейчас есть чувство, что мы
— Какое количество матчей вы точно отсудите на чемпионате мира?
— Нужно понимать, что в дальнейшем из этих 36 арбитров отберут тех, кто будет только резервным. То есть, не все из 36 судей получат назначения игры.
— Значит, теоретически можете не отсудить ни одной игры на турнире?
— Да. Но мы очень надеемся на обратное. Верим в это. В апреле предстоит еще один сбор (он начнется 15-го числа), на котором вновь нужно будет доказать свою состоятельность, показать свой уровень. Мы получили письмо с поздравлениями от Массимо Буззаки (глава судейского департамента ФИФА — прим. «СЭ»), в нем содержатся лестные слова в наш адрес. Но при этом есть и пометка: непосредственно перед ЧМ будут названы главные судьи, резервные и так далее.
— В общем, вам пока никто не гарантирует работу в качестве главного арбитра на чемпионате мира?
— Абсолютно верно. За нами еще будут пристально следить непосредственно до чемпионата мира. А дальше уже на месте ФИФА примет решение.
— Самое неожиданное поздравление, которое вы получили? Может быть, от Станислава Черчесова или игроков сборной?
— Не то что бы прямо неожиданное. Но было очень приятно получить поздравление от исполняющего обязанности главы РФС Александра Александровича Алаева. Здорово, что о нас, судьях, помнят, радуются нашим успехам. Его сообщение было очень искренним.
— Глава ДСИ РФС Андрей Будогосский не исключает, что вы можете отсудить и финал чемпионата мира. Это реально?
— Конечно, у каждого судьи есть своя мечта. Начинающий рефери скажет, что стремится работать в
— В смысле?
— Считаю, надо двигаться постепенно — от игры к игре. Сначала нужно получить назначение на первый матч. А уже от него будет очень многое зависеть. В общем, пока не могу загадывать по поводу финала. Сейчас есть цель — получить первый матч и отсудить его качественно, иметь
— На чемпионате Европы-2016 вы отсудили два матча. Теперь планку нужно, по идее, повышать?
— Конечно, очень хочется отсудить матч
— Кто на чемпионате мира пройдет дальше — судья Карасев или сборная России?
— Я могу пожелать нашим футболистам, как минимум, выйти из группы и попасть в
— Месси, Криштиану Роанлду или Неймар — матч с чьим участием вам бы хотелось отработать?
— Это уже скорее такой юмористический вопрос.
— И
— Честно говоря, все равно. Любому матчу, который нам доверят, будем рады. Абсолютно любому. Когда игра начинается, все футболисты для тебя равны. Не важно — Месси это или
— Что можете ответить скептикам, которые считают, что на протяжении многих лет вашу кандидатуру лоббирует Коллина?
— Я, честно говоря, стараюсь не читать интернет, всяких комментариев. Люди имеют право выражать свои мысли. Я к этому никак не отношусь. Это нормально. У них есть своя точка зрения.