Сергей Карасев: Хочу, чтобы и сборная России, и я попали в плей-офф чемпионата мира

Источник: Спорт-Экспресс

— Чувства переполняют. С одной стороны, радость, с другой — усталость, — сказал Карасев.

— Почему усталость?

— Очень много было пройдено, сделано, очень много километров мы пробежали. Сколько сборов прошли за последние четыре года! Получили просто неоценимый опыт — и я, и мои ассистенты — Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Причем на каждом сборе понимали, что у нас нет права на ошибку. Ты обязан все делать на 100 процентов.

— Насколько жесткая конкуренция?

— Очень серьезная. И, конечно, мы горды, что оказались в числе 36 арбитров. Ведь изначально на попадание в этот список претендовало в три раза больше людей.

— Ничего себе.

— Может быть, я даже сейчас и занижаю цифры. Но, насколько помню, на первом сборе в Цюрихе в 2014 году только перспективных судей из Европы было 90 человек. Представляете? Повторяю, это только в Европе. Можете представить, сколько судей в мире претендовало на включение в этот список. В общем, сейчас есть чувство, что мы наконец-то оказались в этом заветном числе рефери.

— Какое количество матчей вы точно отсудите на чемпионате мира?

— Нужно понимать, что в дальнейшем из этих 36 арбитров отберут тех, кто будет только резервным. То есть, не все из 36 судей получат назначения игры.

— Значит, теоретически можете не отсудить ни одной игры на турнире?

— Да. Но мы очень надеемся на обратное. Верим в это. В апреле предстоит еще один сбор (он начнется 15-го числа), на котором вновь нужно будет доказать свою состоятельность, показать свой уровень. Мы получили письмо с поздравлениями от Массимо Буззаки (глава судейского департамента ФИФА — прим. «СЭ»), в нем содержатся лестные слова в наш адрес. Но при этом есть и пометка: непосредственно перед ЧМ будут названы главные судьи, резервные и так далее.

— В общем, вам пока никто не гарантирует работу в качестве главного арбитра на чемпионате мира?

— Абсолютно верно. За нами еще будут пристально следить непосредственно до чемпионата мира. А дальше уже на месте ФИФА примет решение.

— Самое неожиданное поздравление, которое вы получили? Может быть, от Станислава Черчесова или игроков сборной?

— Не то что бы прямо неожиданное. Но было очень приятно получить поздравление от исполняющего обязанности главы РФС Александра Александровича Алаева. Здорово, что о нас, судьях, помнят, радуются нашим успехам. Его сообщение было очень искренним.

— Глава ДСИ РФС Андрей Будогосский не исключает, что вы можете отсудить и финал чемпионата мира. Это реально?

— Конечно, у каждого судьи есть своя мечта. Начинающий рефери скажет, что стремится работать в премьер-лиге. А более опытный, конечно, хочет отсудить финал чемпионата мира. Однако нужно оставаться реалистами.

— В смысле?

— Считаю, надо двигаться постепенно — от игры к игре. Сначала нужно получить назначение на первый матч. А уже от него будет очень многое зависеть. В общем, пока не могу загадывать по поводу финала. Сейчас есть цель — получить первый матч и отсудить его качественно, иметь какую-то базу под ногами.

— На чемпионате Европы-2016 вы отсудили два матча. Теперь планку нужно, по идее, повышать?

— Конечно, очень хочется отсудить матч плей-офф. На Евро-2016 мы работали только на групповом этапе. Теперь хотелось бы сделать шаг вперед. Но, как я уже сказал, все будет зависеть от первой встречи, которую мы хотим получить.

— Кто на чемпионате мира пройдет дальше — судья Карасев или сборная России?

— Я могу пожелать нашим футболистам, как минимум, выйти из группы и попасть в плей-офф. Это как минимум! И нашей судейской бригаде пожелаю того же.

— Месси, Криштиану Роанлду или Неймар — матч с чьим участием вам бы хотелось отработать?

— Это уже скорее такой юмористический вопрос.

— И все-таки?

— Честно говоря, все равно. Любому матчу, который нам доверят, будем рады. Абсолютно любому. Когда игра начинается, все футболисты для тебя равны. Не важно — Месси это или кто-то еще. Ты настолько сконцентрирован, что боишься пропустить какой-то момент и даже иногда не понимаешь — Роналду перед тобой или менее известный футболист.

— Что можете ответить скептикам, которые считают, что на протяжении многих лет вашу кандидатуру лоббирует Коллина?