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17:27 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА назвала 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира в России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщается в пресс-релизе организации.

Источник: РИА "Новости"

Одним из 36 арбитров стал россиянин Сергей Карасев. Помогать главным арбитрам будут 63 ассистента, среди которых на турнире будут работать россияне Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Помимо Карасева матчи турнира обслужат еще 35 арбитров:

от УЕФА — Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция);.

от Конфедерации футбола Океании — Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити);.

от Южноамериканской конфедерации футбола — Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия);.

от Азиатской конфедерации футбола — Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн);.

от Африканской конфедерации футбола — Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия);.

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба — США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

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