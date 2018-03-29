ФИФА назвала 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира в России

Одним из 36 арбитров стал россиянин Сергей Карасев. Помогать главным арбитрам будут 63 ассистента, среди которых на турнире будут работать россияне Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Помимо Карасева матчи турнира обслужат еще 35 арбитров:
от УЕФА — Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция);.
от Конфедерации футбола Океании — Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити);.
от Южноамериканской конфедерации футбола — Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия);.
от Азиатской конфедерации футбола — Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн);.
от Африканской конфедерации футбола — Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия);.
от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба — США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).