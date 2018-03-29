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15:25 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Аравийский нападающий будет тренироваться с «МЮ»

Так серьезно он решил подготовится к Чемпионату мира.

Источник: Reuters

Аль-Салауи решил подготовиться к турниру в России с «Манчестер Юнайтед».

Он будет заниматься с именитым английским клубом три недели.

Кто знает, может быть Моуриньо и звездные игроки «МЮ» могут научить футболиста чему-то новому даже и за такое короткое время.

А ведь этот нападающий Саудовской Аравии скорее всего сыграет на Чемпионате мира с Россией. Ведь сборные в одной группе.

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