Аравийский нападающий будет тренироваться с «МЮ»

Аль-Салауи решил подготовиться к турниру в России с «Манчестер Юнайтед».



Он будет заниматься с именитым английским клубом три недели.



Кто знает, может быть Моуриньо и звездные игроки «МЮ» могут научить футболиста чему-то новому даже и за такое короткое время.



А ведь этот нападающий Саудовской Аравии скорее всего сыграет на Чемпионате мира с Россией. Ведь сборные в одной группе.