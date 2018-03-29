Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Аравийский нападающий будет тренироваться с «МЮ»
Так серьезно он решил подготовится к Чемпионату мира.
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Так серьезно он решил подготовится к Чемпионату мира.
Он будет заниматься с именитым английским клубом три недели.
Кто знает, может быть Моуриньо и звездные игроки «МЮ» могут научить футболиста
А ведь этот нападающий Саудовской Аравии скорее всего сыграет на Чемпионате мира с Россией. Ведь сборные в одной группе.