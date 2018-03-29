На чемпионатах мира за всю их историю играли 77 сборных

Чемпионаты мира по футболу проводятся уже почти сто лет. И за это время поучаствовать в них успели сборные уже 77 стран. А до следующего мундиаля сегодня остается уже всего лишь 77 дней.

И в этот раз на Чемпионат мира в России пробились две команды, которые раньше еще никогда в своей истории не играли на таком турнире. Это сборные Исландии и Панамы. Они будут сражаться за кубок в первый раз.