Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
На чемпионатах мира за всю их историю играли 77 сборных
А в этот раз будут дебютанты.
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А в этот раз будут дебютанты.
Чемпионаты мира по футболу проводятся уже почти сто лет. И за это время поучаствовать в них успели сборные уже 77 стран. А до следующего мундиаля сегодня остается уже всего лишь 77 дней.
И в этот раз на Чемпионат мира в России пробились две команды, которые раньше еще никогда в своей истории не играли на таком турнире. Это сборные Исландии и Панамы. Они будут сражаться за кубок в первый раз.