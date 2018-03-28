Подготовка к ЧМ-2018: На «Екатеринбург-Арене» пройдут тестовые матчи

«Во время тестовых матчей на “Екатеринбург Арене” мы сможем проверить функциональные качества нашей главной футбольной площадки. Три “пилотных” матча позволят комплексно подойти к вопросу оценки готовности, уровня и эффективности взаимодействия всех систем и служб стадиона. Такое тестирование дает нам возможность своевременно выявить и устранить все недочеты, чтобы обеспечить безупречную и слаженную работу всех элементов системы к чемпионату», — сказал губернатор.

Он назвал тестовые матчи «генеральной репетицией главных футбольных баталий».

«Нам 1 апреля предстоит провести первый тестовый матч по сути на новом стадионе. И сделать это хорошо. Мы видим большой интерес к стадиону, матчу и к Чемпионату мира. Несмотря на погодные условия, люди хотят прийти сюда. Поэтому надо подойти к организации этого мероприятия особенно тщательно. И в первую очередь нужно обратить внимание на безопасность», — отметил замминистра спорта РФ.

Павел Новиков попросил членов оперативного штаба при проведении первых матчей на стадионе Екатеринбурге также обратить особое внимание еще на несколько вопросов, в числе которых — обеспечение входа и выхода зрителей с территории «Екатеринбург Арены» после окончания игр и максимальную доброжелательность сотрудников всех задействованных служб.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что стадион «Екатеринбург Арена», хоть и сохранил свои исторические очертания, но значительно изменился с точки зрения логистики. Изменения коснулись и формирования зрительских потоков. Губернатор поручил оперативному штабу учесть это при планировании игры 1 апреля. Глава региона также дал поручение вице-губернатору, председателю оперативного штаба Сергею Швиндту сразу после завершения первого тестового матча провести совещание, на котором будут подробно разобраны все возникшие нюансы для их быстрого устранения.

Также Евгений Куйвашев заострил внимание на необходимости выстраивания эффективного взаимодействия между всеми службами арены: контролерами-распорядителями, сотрудниками службы безопасности, стюардами, волонтерами, которые за время проведения тестовых матчей должны проверить и максимально нарастить свои компетенции. «Тяжело в учении, легко в бою», — напомнил губернатор.

Особо глава региона отметил, что болельщиков нужно информировать о том, что приходить на стадион перед футбольными матчами нужно заблаговременно. Правильнее всего это делать примерно за полтора часа, чтобы пройти необходимую процедуру досмотра, найти и занять свои места на трибунах. Для того, чтобы вовремя пришедшим зрителям не пришлось скучать, на «Екатеринбург Арене» будут предусмотрены различные активности и для взрослых, и для детей, а также предусмотрено питание — решение этих вопросов берет на себя ФК «Урал».

Директор стадиона Оксана Тищенко сообщила участникам заседания о том, что готовность поля «Екатеринбург Арены» сегодня не вызывает сомнений, хотя нынешняя уральская погода преподносит специалистам-гринкиперам не самые приятные сюрпризы. При этом члены оперативного штаба отметили, что пока остаются вопросы, связанные с качеством связи в чаше спортивного объекта. Они будут сняты после того, как подрядчик завершит наладку всех систем.